鞋因她妙
轻盈跃步，轻型一夏
温度攀升、物象更新，夏天已在向我们招手。怎么让球鞋也挣脱厚重，打造出轻快的感觉？
造型师泼泼，从六款全新鞋款身上获得灵感。用六种造型，带你走进与球鞋为伴、一样轻盈又有不一样质感的夏天。
清新的回忆
诞生于1979年的Nike Day Break ，本次以清爽的香草配色回归。粉红粉绿重组起那些夏日电影中的清新画面，水晶感的华夫格橡胶外底，令人想起泳池里的反光。因此，更要用仿佛冰淇淋融化而成的一条裙子，定格所有关于夏天的记忆。
化繁为简
Nike Nsw React Vision多层次的颜色、纹理和形状，散发着粗粝的热带气息。泼泼用别致的单肩背心，搭配帅气的骑行裤和轻薄的透视运动夹克，诠释那份活力。恰到好处的运动感，更轻松化解了视觉上的复杂，带出轻快的夏日氛围。
无负担，不用力
全新的Air Max 2090，承袭Air Max 90的美学经典，为我们打造了一个极具未来主义风范的出众版型。鞋面的半透明网眼布材料，令黑色配色亦不显厚重。同色系无袖连衣裙，点缀银色几何感饰品，瞬间也充满了未来感。从头到脚的时髦，都无需太用力。
夏季的纯粹
有着一片式泡棉中底的Nike Vista Lite，脚感轻盈。更以灰度不同的白色，结合网眼布和半透明织物，打造出了富于呼吸感的现代外观。与此呼应的是造型上不同层次的白：从乳白的Oversize西装、本白的运动胸衣、再到银白色镭射长裤，看似纯粹，实则有着微妙的层次感，和夏天一样简单但绝不无聊。
镂空型格
运动款凉鞋Air Max Koko Sandal，沿袭了Air Max系列舒适的气垫大底。鞋底波浪般的线条，与鞋面的镂空线面呼应。泼泼用透明的外套、蓝白相间的裥褶裙、透视长裤一起营造出的视觉上的清爽感，令人仿佛置身灼热褪去后的海岛，椰林逐浪。
浮力少女
轻盈又甜蜜，谁不想在暑假成为浮力少女？粉红配白色的Nike Air Max 270 React简单而独特，甚至好像令人嗅到了夏日游泳池畔独特的香气。无缝的鞋面材质十分轻盈，搭配粉红色的连衣裙和可爱到夸张的配饰，似乎脚尖已经离地，漂浮在空中。
鞋因她妙 | 轻盈跃步，轻型一夏
温度攀升、物象更新，夏天已在向我们招手。怎么让球鞋也挣脱厚重，打造出轻快的感觉？
造型师泼泼，从六款全新鞋款身上获得灵感。用六种造型，带你走进与球鞋为伴、一样轻盈又有不一样质感的夏天。
清新的回忆
诞生于1979年的Nike Day Break ，本次以清爽的香草配色回归。粉红粉绿重组起那些夏日电影中的清新画面，水晶感的华夫格橡胶外底，令人想起泳池里的反光。因此，更要用仿佛冰淇淋融化而成的一条裙子，定格所有关于夏天的记忆。
化繁为简
Nike Nsw React Vision多层次的颜色、纹理和形状，散发着粗粝的热带气息。泼泼用别致的单肩背心，搭配帅气的骑行裤和轻薄的透视运动夹克，诠释那份活力。恰到好处的运动感，更轻松化解了视觉上的复杂，带出轻快的夏日氛围。
无负担，不用力
全新的Air Max 2090，承袭Air Max 90的美学经典，为我们打造了一个极具未来主义风范的出众版型。鞋面的半透明网眼布材料，令黑色配色亦不显厚重。同色系无袖连衣裙，点缀银色几何感饰品，瞬间也充满了未来感。从头到脚的时髦，都无需太用力。
夏季的纯粹
有着一片式泡棉中底的Nike Vista Lite，脚感轻盈。更以灰度不同的白色，结合网眼布和半透明织物，打造出了富于呼吸感的现代外观。与此呼应的是造型上不同层次的白：从乳白的Oversize西装、本白的运动胸衣、再到银白色镭射长裤，看似纯粹，实则有着微妙的层次感，和夏天一样简单但绝不无聊。
镂空型格
运动款凉鞋Air Max Koko Sandal，沿袭了Air Max系列舒适的气垫大底。鞋底波浪般的线条，与鞋面的镂空线面呼应。泼泼用透明的外套、蓝白相间的裥褶裙、透视长裤一起营造出的视觉上的清爽感，令人仿佛置身灼热褪去后的海岛，椰林逐浪。
浮力少女
轻盈又甜蜜，谁不想在暑假成为浮力少女？粉红配白色的Nike Air Max 270 React简单而独特，甚至好像令人嗅到了夏日游泳池畔独特的香气。无缝的鞋面材质十分轻盈，搭配粉红色的连衣裙和可爱到夸张的配饰，似乎脚尖已经离地，漂浮在空中。
穿上球鞋，轻快出发，与这个美好的季节拥抱。
穿上球鞋，轻快出发，与这个美好的季节拥抱。