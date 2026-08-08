冯卓娜：是呆在家的时候。前段时期在家自在地云端打碟蹦迪，还看了一部叫《卡罗尔与星期二》的讲音乐人的动漫作品，它里面很多随性又放飞的造型很叫人想尝试。这双撞色BENASSI JDI是最舒适的“下楼单品”，很符合我对随性又不无聊的造型的想象。想要搭配出彩，光是靠几何图形的袜子还不够。造型的核心看似是随性，其实是一种自由感。所以我会选这种蒸汽朋克元素的破碎手套，从开始打碟的第一秒，就要解开别人的刻板印象。