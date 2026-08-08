鞋因她妙
二次元女孩的球鞋物语
鞋因她妙 | 二次元女孩的球鞋物语
二次元世界里的造型，天马行空不受限。Z世代的时髦分子，敏锐地从伴她们成长的动漫作品中，汲取了许多灵感。谁说二次元只属于小众、只能去做刻板复制？六位喜欢漫画的女生，就将二次元领域的穿搭巧妙糅进日常。实力出圈，从球鞋开始。
二次元世界里的造型，天马行空不受限。Z世代的时髦分子，敏锐地从伴她们成长的动漫作品中，汲取了许多灵感。谁说二次元只属于小众、只能去做刻板复制？六位喜欢漫画的女生，就将二次元领域的穿搭巧妙糅进日常。实力出圈，从球鞋开始。
穿搭灵感：
未来感绝对领域
小淑：学生
可以跟我们聊聊你造型里的核心元素吗？
小淑：我喜欢清爽的配色，记得小时候看EVA的时候就很喜欢绫波丽，喜欢她身上那种色调冰凉、生人勿近、近未来纪元的感觉。AIR MAX众所周知的脚感友好，而这款AIR MAX 270 REACT SE，拼接缝合的设计很赛博朋克，启发我把它和银色中裙、异形金属饰物作搭配，打造神秘冷淡的感觉，让我跟绫波丽之间似乎有了某种羁绊。
穿搭灵感：未来感绝对领域
小淑：学生
可以跟我们聊聊你造型里的核心元素吗？
小淑：我喜欢清爽的配色，记得小时候看EVA的时候就很喜欢绫波丽，喜欢她身上那种色调冰凉、生人勿近、近未来纪元的感觉。AIR MAX众所周知的脚感友好，而这款AIR MAX 270 REACT SE，拼接缝合的设计很赛博朋克，启发我把它和银色中裙、异形金属饰物作搭配，打造神秘冷淡的感觉，让我跟绫波丽之间似乎有了某种羁绊。
穿搭灵感：御姐型复古混搭
山三：摄影师
穿搭灵感：
御姐型复古混搭
山三：摄影师
你在混搭跑鞋时，
灵感来自于？
山三：我是从老动画《星际牛仔》女主角Faye身上得到的灵感的，她美艳又利于打斗的穿衣风格很吸引人，NIKE RENEW RUN利落舒适，正适合这种帅气的人设。配色的灵感也是来自Faye，她最常示人的番茄炒蛋色，事实上复古又经典，和NIKE RENEW RUN的配色细节呼应，“御姐穿球鞋”的独特性感，能制造奇妙的穿搭化学反应。
穿搭灵感：
叛逆异形的冒险主义
春丽：模特
今天穿搭的重点是？
春丽：重点是异形的叛逆感。最近痴迷Jojo动漫里的时髦打扮，它里面人物的造型繁复而多彩。而这双NIKE AQUA RIFT的异形分趾、迷乱撞色和起飞的厚底，完全符合我的怪味美学。搭配毛巾质地的阔腿裤，实用又有型，复杂的金属链配饰让造型更贴近Jojo主角之一空条徐伦的不羁风味。
你在混搭跑鞋时的灵感来自于？
山三：我是从老动画《星际牛仔》女主角Faye身上得到的灵感的，她美艳又利于打斗的穿衣风格很吸引人，NIKE RENEW RUN利落舒适，正适合这种帅气的人设。配色的灵感也是来自Faye，她最常示人的番茄炒蛋色，事实上复古又经典，和NIKE RENEW RUN的配色细节呼应，“御姐穿球鞋”的独特性感，能制造奇妙的穿搭化学反应。
穿搭灵感：叛逆异形的冒险主义
春丽：模特
今天穿搭的重点是？
春丽：重点是异形的叛逆感。最近痴迷Jojo动漫里的时髦打扮，它里面人物的造型繁复而多彩。而这双NIKE AQUA RIFT的异形分趾、迷乱撞色和起飞的厚底，完全符合我的怪味美学。搭配毛巾质地的阔腿裤，实用又有型，复杂的金属链配饰让造型更贴近Jojo主角之一空条徐伦的不羁风味。
穿搭灵感：
音乐人的0负担穿搭
冯卓娜：DJ
对你来说，
最自由随性的时候是？
冯卓娜：是呆在家的时候。前段时期在家自在地云端打碟蹦迪，还看了一部叫《卡罗尔与星期二》的讲音乐人的动漫作品，它里面很多随性又放飞的造型很叫人想尝试。这双撞色BENASSI JDI是最舒适的“下楼单品”，很符合我对随性又不无聊的造型的想象。想要搭配出彩，光是靠几何图形的袜子还不够。造型的核心看似是随性，其实是一种自由感。所以我会选这种蒸汽朋克元素的破碎手套，从开始打碟的第一秒，就要解开别人的刻板印象。
穿搭灵感：音乐人的0负担穿搭
冯卓娜：DJ
对你来说最自由随性的时候是？
冯卓娜：是呆在家的时候。前段时期在家自在地云端打碟蹦迪，还看了一部叫《卡罗尔与星期二》的讲音乐人的动漫作品，它里面很多随性又放飞的造型很叫人想尝试。这双撞色BENASSI JDI是最舒适的“下楼单品”，很符合我对随性又不无聊的造型的想象。想要搭配出彩，光是靠几何图形的袜子还不够。造型的核心看似是随性，其实是一种自由感。所以我会选这种蒸汽朋克元素的破碎手套，从开始打碟的第一秒，就要解开别人的刻板印象。
穿搭灵感：
非常规侦探叠穿
村村：造型师
最近，有什么事物给你带来穿搭的灵感？
村村：平常我需要便利的穿搭方便通勤，穿脱容易但又有造型感是一直的诉求。最近着了悬疑动漫《异度侵入》的魔，女主小春以斗篷加背心短裤的造型，非常规的清凉特点，启发了我初夏的造型灵感。半边设计的西装外套和运动Bra打造机能风，折中了斗篷的死板。之前看到这双BLAZER SLIP我的第一反应是：没有鞋带的神来之笔，正适合经常走动的侦探日常！
穿搭灵感：非常规侦探叠穿
村村：造型师
最近有什么事物给你带来穿搭的灵感？
村村：平常我需要便利的穿搭方便通勤，穿脱容易但又有造型感是一直的诉求。最近着了悬疑动漫《异度侵入》的魔，女主小春以斗篷加背心短裤的造型，非常规的清凉特点，启发了我初夏的造型灵感。半边设计的西装外套和运动Bra打造机能风，折中了斗篷的死板。之前看到这双BLAZER SLIP我的第一反应是：没有鞋带的神来之笔，正适合经常走动的侦探日常！
穿搭灵感：
极繁主义的彩色玩家
黑栗沙子：服装店主
你最喜欢这身造型的地方？
黑栗沙子：当然是从老漫画《近所物语》里吸收到的色彩搭配美学，女主角是自有章法的服装设计师，在搭配上很值得参考，例如高饱和的发圈和大耳环、复杂的印花和层次，都来自于她的亚文化少女穿搭风格。我特地挑选这双 NIKE REACT ELEMENT 55 不仅是为了它的幻彩配色，而是它的面料也足够透气舒适，让沉闷的夏季充满轻盈的视感。其实，只要想象力打开一点，把二维动画里的时髦元素带入三维现实很简单。
穿搭灵感：极繁主义的彩色玩家
黑栗沙子：服装店主
你最喜欢这身造型的地方？
黑栗沙子：当然是从老漫画《近所物语》里吸收到的色彩搭配美学，女主角是自有章法的服装设计师，在搭配上很值得参考，例如高饱和的发圈和大耳环、复杂的印花和层次，都来自她的亚文化少女穿搭风格。我特地挑选这双NIKE REACT ELEMENT 55不仅是为了它的幻彩配色，而是它的面料也足够透气舒适，让沉闷的夏季充满轻盈的视感。其实，只要想象力打开一点，把二维动画里的时髦元素带入三维现实很简单。
将二次元简单解读为宅腐文化是对创造力的降维打击，这个夏天，从二维人物中找到灵感，融入与赛博时代接壤的大环境，先锋女生要从脚到头，玩转二次元的实用穿搭。