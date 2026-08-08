到了周末，我用后朋、暗潮的音乐打破内心框架。看演出我一晚都不觉疲倦，全靠这双NIKE ZOOM DOUBLE STACKED前后掌ZOOM气垫超强的回弹力；暗黑的鞋型富于想象力的结构，在哥特穿搭中注入Sporty的音符。让哥特风也能很日常，要日常很不一样，这就是我们Z世代人的Style。