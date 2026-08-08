鞋因她妙
迈出这步，重启Y2K风潮
鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮
在这个芯片即将入脑，火星旅行即将成真的时代，风靡于上世纪末的 Y2K 的复古未来风卷土重来。而 Nike 的多款球鞋，正是 Y2K 风潮的重要塑造者之一。
20年后的今天，从最经典到新诞生的款式，它们仍在激发着女孩们的创意狂想。同一双球鞋，给了她们不同的灵感去点亮 Y2K 风格穿搭新技能，为每日造型施放加成 Buff 效果。
在这个芯片即将入脑，火星旅行即将成真的时代，风靡于上世纪末的 Y2K 的复古未来风卷土重来。而 Nike 的多款球鞋，正是 Y2K 风潮的重要塑造者之一。
20年后的今天，从最经典到新诞生的款式，它们仍在激发着女孩们的创意狂想。同一双球鞋，给了她们不同的灵感去点亮 Y2K 风格穿搭新技能，为每日造型施放加成 Buff 效果。
电竞霓虹
余霜 英雄联盟赛事官方主持人
WAFFLE RACER 2X 将耐克70年代的经典跑鞋，注入了充满活力的现代性元素。微妙的粉色鞋身叠加跳脱的荧光绿 Swoosh logo，配合幻彩中袜，迷幻的 Y2K 世界从脚下开始被放大。
作为英雄联盟赛事的官方主持人，键盘包和趣味耳机，是再适合余霜不过的搭配单品，也是让造型加分的小细节。但在竞争激烈的电竞主持界博出好彩，全凭超强的专业性做她的真底色。
电竞霓虹
余霜 英雄联盟赛事官方主持人
WAFFLE RACER 2X 将耐克70年代的经典跑鞋，注入了充满活力的现代性元素。微妙的粉色鞋身叠加跳脱的荧光绿 Swoosh logo，配合幻彩中袜，迷幻的 Y2K 世界从脚下开始被放大。
作为英雄联盟赛事的官方主持人，键盘包和趣味耳机，是再适合余霜不过的搭配单品，也是让造型加分的小细节。但在竞争激烈的电竞主持界博出好彩，全凭超强的专业性做她的真底色。
线性力场
姬娃 夜游巴士主理人
线性力场
姬娃 夜游巴士主理人
看过《黑客帝国》必然记得主角们的轮廓被数据流勾勒的形象，用线条装饰的灵感来源于WAFFLE RACER 2X 浮突的 Swoosh 明线装饰，在设计上与 Y2K 风格的包边、扭曲的线条叠搭，十分适配。随着步伐微动，流窜形成无数代码，呼应着 Y2K 的混搭系电子美学。
看过《黑客帝国》必然记得主角们的轮廓被数据流勾勒的形象，用线条装饰的灵感来源于WAFFLE RACER 2X 浮突的 Swoosh 明线装饰，在设计上与 Y2K 风格的包边、扭曲的线条叠搭，十分适配。随着步伐微动，流窜形成无数代码，呼应着 Y2K 的混搭系电子美学。
疾速飞车
Yuky 潮流编辑
线性力场
姬娃 夜游巴士主理人
想象球鞋是身体的载具，赛车款拼接上衣就为这台车换上最劲的皮肤，极速回弹力超强的Zoom 气垫单元，好比一台优秀跑车的避震系统，ZOOM DOUBLE STACKED 抢眼的异形底部结构，打破单调的魔咒。想象力上场，穿上它以虚拟身份进入这场千禧游戏。
透视2000
玩鸭鸭 平面设计师
想象球鞋是身体的载具，赛车款拼接上衣就为这台车换上最劲的皮肤，极速回弹力超强的Zoom 气垫单元，好比一台优秀跑车的避震系统，ZOOM DOUBLE STACKED 抢眼的异形底部结构，打破单调的魔咒。想象力上场，穿上它以虚拟身份进入这场千禧游戏。
透视2000
玩鸭鸭 平面设计师
鞋底的大面积可视 Zoom 气垫单元，构建了 ZOOM DOUBLE STACKED 的未来科技感。在造型中穿插使用的 PVC 材质单品，是这种风格的延伸，更契合了透视元素大行其道的千禧风潮。衣物上不同层次的粉、科技渲染印花面料的点缀，与 ZOOM DOUBLE STACKED 的爆炸粉色，交织出了新世代的迷幻世界。
锐舞风潮
犰犰 服装店主
鞋底的大面积可视 Zoom 气垫单元，构建了 ZOOM DOUBLE STACKED 的未来科技感。在造型中穿插使用的 PVC 材质单品，是这种风格的延伸，更契合了透视元素大行其道的千禧风潮。衣物上不同层次的粉、科技渲染印花面料的点缀，与 ZOOM DOUBLE STACKED 的爆炸粉色，交织出了新世代的迷幻世界。
锐舞风潮
犰犰 服装店主
AIR MAX 97 复古的厚底、奶油与粉的配色，令人畅想回到千禧锐舞年代，再去游戏机前来一把街头劲舞的乐趣。明快的色彩看起来多而不杂，关键点在于对涩谷系美学的理解：毛毛领外套、鹅黄色运动 Tee，少女腔调因为 AIR MAX 97 的动感和未来感，有了新注脚。复古未来的命门，从脚下开始。
风格金属
CHIRO 服装品牌主理人
以新干线为灵感的 AIR MAX 97，启发我们用多重金属拉链饰品，穿插在略带丝绒感的运动外套、简洁胸衣、和解构感中裙制造的层次中。迈出的每一步，隐现的光泽感，都在和鞋底的透视气垫呼应，正像新干线列车疾行时划出的光的残影。用新玩法，解构新世代的 Y2K 趣味。
AIR MAX 97 复古的厚底、奶油与粉的配色，令人畅想回到千禧锐舞年代，再去游戏机前来一把街头劲舞的乐趣。明快的色彩看起来多而不杂，关键点在于对涩谷系美学的理解：毛毛领外套、鹅黄色运动 Tee，少女腔调因为 AIR MAX 97 的动感和未来感，有了新注脚。复古未来的命门，从脚下开始。
风格金属
CHIRO 服装品牌主理人
以新干线为灵感的 AIR MAX 97，启发我们用多重金属拉链饰品，穿插在略带丝绒感的运动外套、简洁胸衣、和解构感中裙制造的层次中。迈出的每一步，隐现的光泽感，都在和鞋底的透视气垫呼应，正像新干线列车疾行时划出的光的残影。用新玩法，解构新世代的 Y2K 趣味。