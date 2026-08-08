在这个芯片即将入脑，火星旅行即将成真的时代，风靡于上世纪末的 Y2K 的复古未来风卷土重来。而 Nike 的多款球鞋，正是 Y2K 风潮的重要塑造者之一。

20年后的今天，从最经典到新诞生的款式，它们仍在激发着女孩们的创意狂想。同一双球鞋，给了她们不同的灵感去点亮 Y2K 风格穿搭新技能，为每日造型施放加成 Buff 效果。