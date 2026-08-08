鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

鞋因她妙
迈出这步，重启Y2K风潮


鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

在这个芯片即将入脑，火星旅行即将成真的时代，风靡于上世纪末的 Y2K 的复古未来风卷土重来。而 Nike 的多款球鞋，正是 Y2K 风潮的重要塑造者之一。

20年后的今天，从最经典到新诞生的款式，它们仍在激发着女孩们的创意狂想。同一双球鞋，给了她们不同的灵感去点亮 Y2K 风格穿搭新技能，为每日造型施放加成 Buff 效果。

在这个芯片即将入脑，火星旅行即将成真的时代，风靡于上世纪末的 Y2K 的复古未来风卷土重来。而 Nike 的多款球鞋，正是 Y2K 风潮的重要塑造者之一。

20年后的今天，从最经典到新诞生的款式，它们仍在激发着女孩们的创意狂想。同一双球鞋，给了她们不同的灵感去点亮 Y2K 风格穿搭新技能，为每日造型施放加成 Buff 效果。

电竞霓虹

余霜 英雄联盟赛事官方主持人

鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

WAFFLE RACER 2X 将耐克70年代的经典跑鞋，注入了充满活力的现代性元素。微妙的粉色鞋身叠加跳脱的荧光绿 Swoosh logo，配合幻彩中袜，迷幻的 Y2K 世界从脚下开始被放大。

作为英雄联盟赛事的官方主持人，键盘包和趣味耳机，是再适合余霜不过的搭配单品，也是让造型加分的小细节。但在竞争激烈的电竞主持界博出好彩，全凭超强的专业性做她的真底色。

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电竞霓虹

余霜 英雄联盟赛事官方主持人

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鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

WAFFLE RACER 2X 将耐克70年代的经典跑鞋，注入了充满活力的现代性元素。微妙的粉色鞋身叠加跳脱的荧光绿 Swoosh logo，配合幻彩中袜，迷幻的 Y2K 世界从脚下开始被放大。

作为英雄联盟赛事的官方主持人，键盘包和趣味耳机，是再适合余霜不过的搭配单品，也是让造型加分的小细节。但在竞争激烈的电竞主持界博出好彩，全凭超强的专业性做她的真底色。

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线性力场

姬娃 夜游巴士主理人

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线性力场

姬娃 夜游巴士主理人

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看过《黑客帝国》必然记得主角们的轮廓被数据流勾勒的形象，用线条装饰的灵感来源于WAFFLE RACER 2X 浮突的 Swoosh 明线装饰，在设计上与 Y2K 风格的包边、扭曲的线条叠搭，十分适配。随着步伐微动，流窜形成无数代码，呼应着 Y2K 的混搭系电子美学。

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看过《黑客帝国》必然记得主角们的轮廓被数据流勾勒的形象，用线条装饰的灵感来源于WAFFLE RACER 2X 浮突的 Swoosh 明线装饰，在设计上与 Y2K 风格的包边、扭曲的线条叠搭，十分适配。随着步伐微动，流窜形成无数代码，呼应着 Y2K 的混搭系电子美学。

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疾速飞车

Yuky 潮流编辑

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线性力场

姬娃 夜游巴士主理人

鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

想象球鞋是身体的载具，赛车款拼接上衣就为这台车换上最劲的皮肤，极速回弹力超强的Zoom 气垫单元，好比一台优秀跑车的避震系统，ZOOM DOUBLE STACKED 抢眼的异形底部结构，打破单调的魔咒。想象力上场，穿上它以虚拟身份进入这场千禧游戏。

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透视2000

玩鸭鸭 平面设计师

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想象球鞋是身体的载具，赛车款拼接上衣就为这台车换上最劲的皮肤，极速回弹力超强的Zoom 气垫单元，好比一台优秀跑车的避震系统，ZOOM DOUBLE STACKED 抢眼的异形底部结构，打破单调的魔咒。想象力上场，穿上它以虚拟身份进入这场千禧游戏。

11月初将于SNKRS App发售选购相似款

透视2000

玩鸭鸭 平面设计师

鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮
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鞋底的大面积可视 Zoom 气垫单元，构建了 ZOOM DOUBLE STACKED 的未来科技感。在造型中穿插使用的 PVC 材质单品，是这种风格的延伸，更契合了透视元素大行其道的千禧风潮。衣物上不同层次的粉、科技渲染印花面料的点缀，与 ZOOM DOUBLE STACKED 的爆炸粉色，交织出了新世代的迷幻世界。

11月初将于SNKRS App发售选购相似款

锐舞风潮

犰犰 服装店主

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鞋底的大面积可视 Zoom 气垫单元，构建了 ZOOM DOUBLE STACKED 的未来科技感。在造型中穿插使用的 PVC 材质单品，是这种风格的延伸，更契合了透视元素大行其道的千禧风潮。衣物上不同层次的粉、科技渲染印花面料的点缀，与 ZOOM DOUBLE STACKED 的爆炸粉色，交织出了新世代的迷幻世界。

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锐舞风潮

犰犰 服装店主

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AIR MAX 97 复古的厚底、奶油与粉的配色，令人畅想回到千禧锐舞年代，再去游戏机前来一把街头劲舞的乐趣。明快的色彩看起来多而不杂，关键点在于对涩谷系美学的理解：毛毛领外套、鹅黄色运动 Tee，少女腔调因为 AIR MAX 97 的动感和未来感，有了新注脚。复古未来的命门，从脚下开始。

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风格金属

CHIRO 服装品牌主理人

鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮
鞋因她妙｜迈出这步，重启Y2K风潮

以新干线为灵感的 AIR MAX 97，启发我们用多重金属拉链饰品，穿插在略带丝绒感的运动外套、简洁胸衣、和解构感中裙制造的层次中。迈出的每一步，隐现的光泽感，都在和鞋底的透视气垫呼应，正像新干线列车疾行时划出的光的残影。用新玩法，解构新世代的 Y2K 趣味。

立即选购

金属冷感、霓虹色段，代码光斑……
种种 Y2K 灵感，多种穿法的“鞋”典，
你也来一起创想吧！

选购女子精选系列

AIR MAX 97 复古的厚底、奶油与粉的配色，令人畅想回到千禧锐舞年代，再去游戏机前来一把街头劲舞的乐趣。明快的色彩看起来多而不杂，关键点在于对涩谷系美学的理解：毛毛领外套、鹅黄色运动 Tee，少女腔调因为 AIR MAX 97 的动感和未来感，有了新注脚。复古未来的命门，从脚下开始。

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风格金属

CHIRO 服装品牌主理人

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以新干线为灵感的 AIR MAX 97，启发我们用多重金属拉链饰品，穿插在略带丝绒感的运动外套、简洁胸衣、和解构感中裙制造的层次中。迈出的每一步，隐现的光泽感，都在和鞋底的透视气垫呼应，正像新干线列车疾行时划出的光的残影。用新玩法，解构新世代的 Y2K 趣味。

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金属冷感、霓虹色段，代码光斑……
种种 Y2K 灵感，多种穿法的“鞋”典，
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