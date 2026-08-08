在美国说唱黄金年代，Air Force 1 与之一并风靡，无数说唱歌手把它写进歌词，成就了它的传奇地位。今天它依然在街头常青，仍让硬核派、旋律派爱不释“脚”。

鬼马的说唱歌手大笑就是其一。Air Force 1 '07 的经典白色，让她有自由发挥自己最爱的色彩的余地；而和风衣与头带同色系的脚踝绑带细节，打破了鞋裤顺色带来的死板，即使娇小的体型，也能打造不累赘的宽松街头说唱风。