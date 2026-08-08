街头漫步
要妳多几层好看
又到秋冬变换时，到底如何在保有实穿性的基础上，让时髦度翻番？
“More is More”或许正是解决之道：通过出其不意的叠穿，在保持层次感的基础上，让长与短不再固守刻板尺度，将表面上无关联的材质碰撞穿出新花样。
而这一切，绝非无逻辑累加。脚上那双球鞋，让一切繁复都找到了焦点。
Effortless混搭法则
YIYI: 艺术顾问
Effortless Chic才是9012年的摇滚精神所在。西装、蛇纹连衣裙外再套一件运动外套；渔网袜外要来一双运动短袜。在这里，叠穿为的是要剔除一切 “打扮“的痕迹。复刻70年代经典华夫格底跑鞋的黑色DAYBREAK ，亦庄亦谐，复古腔调与现代感都刚刚好，与这种不刻意时髦不谋而合。
粉色渐变
苔妹: 视频制片
粉色只能拿来做小面积点缀？时装高手偏敢从头到脚都很粉。秘诀只在要懂得运用深浅各异的色度打造出层次感。而明明是专业跑鞋的粉色ZOOM FLY 3，以运动型格中和了粉调的甜腻，正是点亮这种层次变化的终极秘密武器。
非常碰撞
KOI: 造型师
从NIKE BLAZER MID REBEL的大色块碰撞美学延伸，在造型中尝试将看似不合拍的材质、印花、图案叠加：格纹对链条纹案、雪纺配棉服。看似不搭的种种元素，在清新的绿色主调中，反而碰撞出了一种和谐的腔调。
视觉反差
夏川: 博主
Oversize西装与贝雷帽的正式感，与运动内搭的碰撞制造视觉冲击的反差，一双为拳击而设计的重磅绑带设计的高帮NIKE AIR MAX BOX，除了穿着舒适，穿搭上也恰好平衡了上下身的重量感。
质感的纵深
INTOWER: 买手
从内搭套装的灯芯绒，进阶到外套的翻绒，契合冬季的特质，通过服装质地的层层递进，让造型有了质感的纵深。从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以不同颜色和肌理的混搭应用，呼应这种纵深感，一举击破冬日的沉闷。
迷幻未来
古力胡玛尔·木拉提: 造型师
富于太空未来感的AM720-818，是整个造型的灵感来源。透视感纱裙的菱形宝石印花，与鞋面的菱形纹路呼应；层叠的裙摆、颈部叠加的羽毛领饰，打造出繁复又轻盈的全新效果。动静之中的每一层，都散发着迷幻的未来主义气息。
破局式叠穿
TANA: 博主
以冷色运动内衣和同色机能风马甲，与豹纹图案渐次穿插，轻松化解豹纹在许多人心中太妖冶而难以驾驭的难题。叠穿有时不是为了多，反而是为了少：减轻视觉负担，以破局立新意。恰如专为女性设计的AIR MAX DIA，轻盈的材质与简洁的设计，完美诠释要穿出“透气感”才是真时髦。
鞋因她妙 | 街头漫步，要妳多几层好看
又到秋冬变换时，到底如何在保有实穿性的基础上，让时髦度翻番？
“More is More”或许正是解决之道：通过出其不意的叠穿，在保持层次感的基础上，让长与短不再固守刻板尺度，将表面上无关联的材质碰撞穿出新花样。
而这一切，绝非无逻辑累加。脚上那双球鞋，让一切繁复都找到了焦点。
Effortless混搭法则
YIYI: 艺术顾问
Effortless Chic才是9012年的摇滚精神所在。西装、蛇纹连衣裙外再套一件运动外套；渔网袜外要来一双运动短袜。在这里，叠穿为的是要剔除一切 “打扮“的痕迹。复刻70年代经典华夫格底跑鞋的黑色DAYBREAK ，亦庄亦谐，复古腔调与现代感都刚刚好，与这种不刻意时髦不谋而合。
粉色渐变
苔妹: 视频制片
粉色只能拿来做小面积点缀？时装高手偏敢从头到脚都很粉。秘诀只在要懂得运用深浅各异的色度打造出层次感。而明明是专业跑鞋的粉色ZOOM FLY 3，以运动型格中和了粉调的甜腻，正是点亮这种层次变化的终极秘密武器。
非常碰撞
KOI: 造型师
从NIKE BLAZER MID REBEL的大色块碰撞美学延伸，在造型中尝试将看似不合拍的材质、印花、图案叠加：格纹对链条纹案、雪纺配棉服。看似不搭的种种元素，在清新的绿色主调中，反而碰撞出了一种和谐的腔调。
视觉反差
夏川: 博主
Oversize西装与贝雷帽的正式感，与运动内搭的碰撞制造视觉冲击的反差，一双为拳击而设计的重磅绑带设计的高帮NIKE AIR MAX BOX，除了穿着舒适，穿搭上也恰好平衡了上下身的重量感。
质感的纵深
INTOWER: 买手
从内搭套装的灯芯绒，进阶到外套的翻绒，契合冬季的特质，通过服装质地的层层递进，让造型有了质感的纵深。从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以不同颜色和肌理的混搭应用，呼应这种纵深感，一举击破冬日的沉闷。
迷幻未来
古力胡玛尔·木拉提: 造型师
富于太空未来感的AM720-818，是整个造型的灵感来源。透视感纱裙的菱形宝石印花，与鞋面的菱形纹路呼应；层叠的裙摆、颈部叠加的羽毛领饰，打造出繁复又轻盈的全新效果。动静之中的每一层，都散发着迷幻的未来主义气息。
破局式叠穿
TANA: 博主
以冷色运动内衣和同色机能风马甲，与豹纹图案渐次穿插，轻松化解豹纹在许多人心中太妖冶而难以驾驭的难题。叠穿有时不是为了多，反而是为了少：减轻视觉负担，以破局立新意。恰如专为女性设计的AIR MAX DIA，轻盈的材质与简洁的设计，完美诠释要穿出“透气感”才是真时髦。
不怕比多更多，只怕这冬日不够出彩。蹬上靓丽球鞋，随心驾驭最飒风潮。
不怕比多更多，只怕这冬日不够出彩。蹬上靓丽球鞋，随心驾驭最飒风潮。