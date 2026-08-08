耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

街头漫步
要妳多几层好看

又到秋冬变换时，到底如何在保有实穿性的基础上，让时髦度翻番？

“More is More”或许正是解决之道：通过出其不意的叠穿，在保持层次感的基础上，让长与短不再固守刻板尺度，将表面上无关联的材质碰撞穿出新花样。

而这一切，绝非无逻辑累加。脚上那双球鞋，让一切繁复都找到了焦点。


Effortless混搭法则

YIYI: 艺术顾问


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


Effortless Chic才是9012年的摇滚精神所在。西装、蛇纹连衣裙外再套一件运动外套；渔网袜外要来一双运动短袜。在这里，叠穿为的是要剔除一切 “打扮“的痕迹。复刻70年代经典华夫格底跑鞋的黑色DAYBREAK ，亦庄亦谐，复古腔调与现代感都刚刚好，与这种不刻意时髦不谋而合。


粉色渐变

苔妹: 视频制片


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


粉色只能拿来做小面积点缀？时装高手偏敢从头到脚都很粉。秘诀只在要懂得运用深浅各异的色度打造出层次感。而明明是专业跑鞋的粉色ZOOM FLY 3，以运动型格中和了粉调的甜腻，正是点亮这种层次变化的终极秘密武器。


非常碰撞

KOI: 造型师


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


从NIKE BLAZER MID REBEL的大色块碰撞美学延伸，在造型中尝试将看似不合拍的材质、印花、图案叠加：格纹对链条纹案、雪纺配棉服。看似不搭的种种元素，在清新的绿色主调中，反而碰撞出了一种和谐的腔调。


视觉反差

夏川: 博主


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


Oversize西装与贝雷帽的正式感，与运动内搭的碰撞制造视觉冲击的反差，一双为拳击而设计的重磅绑带设计的高帮NIKE AIR MAX BOX，除了穿着舒适，穿搭上也恰好平衡了上下身的重量感。


质感的纵深

INTOWER: 买手


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


从内搭套装的灯芯绒，进阶到外套的翻绒，契合冬季的特质，通过服装质地的层层递进，让造型有了质感的纵深。从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以不同颜色和肌理的混搭应用，呼应这种纵深感，一举击破冬日的沉闷。


迷幻未来

古力胡玛尔·木拉提: 造型师


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


富于太空未来感的AM720-818，是整个造型的灵感来源。透视感纱裙的菱形宝石印花，与鞋面的菱形纹路呼应；层叠的裙摆、颈部叠加的羽毛领饰，打造出繁复又轻盈的全新效果。动静之中的每一层，都散发着迷幻的未来主义气息。


破局式叠穿

TANA: 博主


耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网


以冷色运动内衣和同色机能风马甲，与豹纹图案渐次穿插，轻松化解豹纹在许多人心中太妖冶而难以驾驭的难题。叠穿有时不是为了多，反而是为了少：减轻视觉负担，以破局立新意。恰如专为女性设计的AIR MAX DIA，轻盈的材质与简洁的设计，完美诠释要穿出“透气感”才是真时髦。


鞋因她妙 | 街头漫步，要妳多几层好看

又到秋冬变换时，到底如何在保有实穿性的基础上，让时髦度翻番？

“More is More”或许正是解决之道：通过出其不意的叠穿，在保持层次感的基础上，让长与短不再固守刻板尺度，将表面上无关联的材质碰撞穿出新花样。

而这一切，绝非无逻辑累加。脚上那双球鞋，让一切繁复都找到了焦点。

耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

Effortless混搭法则

YIYI: 艺术顾问

Effortless Chic才是9012年的摇滚精神所在。西装、蛇纹连衣裙外再套一件运动外套；渔网袜外要来一双运动短袜。在这里，叠穿为的是要剔除一切 “打扮“的痕迹。复刻70年代经典华夫格底跑鞋的黑色DAYBREAK ，亦庄亦谐，复古腔调与现代感都刚刚好，与这种不刻意时髦不谋而合。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

粉色渐变

苔妹: 视频制片

粉色只能拿来做小面积点缀？时装高手偏敢从头到脚都很粉。秘诀只在要懂得运用深浅各异的色度打造出层次感。而明明是专业跑鞋的粉色ZOOM FLY 3，以运动型格中和了粉调的甜腻，正是点亮这种层次变化的终极秘密武器。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

非常碰撞

KOI: 造型师

从NIKE BLAZER MID REBEL的大色块碰撞美学延伸，在造型中尝试将看似不合拍的材质、印花、图案叠加：格纹对链条纹案、雪纺配棉服。看似不搭的种种元素，在清新的绿色主调中，反而碰撞出了一种和谐的腔调。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

视觉反差

夏川: 博主

Oversize西装与贝雷帽的正式感，与运动内搭的碰撞制造视觉冲击的反差，一双为拳击而设计的重磅绑带设计的高帮NIKE AIR MAX BOX，除了穿着舒适，穿搭上也恰好平衡了上下身的重量感。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

质感的纵深

INTOWER: 买手

从内搭套装的灯芯绒，进阶到外套的翻绒，契合冬季的特质，通过服装质地的层层递进，让造型有了质感的纵深。从上世纪多个艺术运动的色彩和纹理中汲取灵感的AIR MAX 270 REACT，以不同颜色和肌理的混搭应用，呼应这种纵深感，一举击破冬日的沉闷。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

迷幻未来

古力胡玛尔·木拉提: 造型师

富于太空未来感的AM720-818，是整个造型的灵感来源。透视感纱裙的菱形宝石印花，与鞋面的菱形纹路呼应；层叠的裙摆、颈部叠加的羽毛领饰，打造出繁复又轻盈的全新效果。动静之中的每一层，都散发着迷幻的未来主义气息。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

破局式叠穿

TANA: 博主

以冷色运动内衣和同色机能风马甲，与豹纹图案渐次穿插，轻松化解豹纹在许多人心中太妖冶而难以驾驭的难题。叠穿有时不是为了多，反而是为了少：减轻视觉负担，以破局立新意。恰如专为女性设计的AIR MAX DIA，轻盈的材质与简洁的设计，完美诠释要穿出“透气感”才是真时髦。

立即选购
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网
耐克时髦运动鞋系列_时尚搭配运动鞋-耐克(Nike)中国官网

不怕比多更多，只怕这冬日不够出彩。蹬上靓丽球鞋，随心驾驭最飒风潮。

不怕比多更多，只怕这冬日不够出彩。蹬上靓丽球鞋，随心驾驭最飒风潮。