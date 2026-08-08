全新多面体质系列
妳的每一面，都能独当一面

都说女孩太多面，其实每一面都是隐藏技能和意想不到的惊艳，休想用一个标签定义，只能服她是个宝藏女孩。全新 NIKE 多面体质系列，让每个女孩在面对生活的多变时，秀出自信态度——我不宝藏谁宝藏。

选购多面体质系列

全新多面体质系列｜妳的每一面，都能独当一面

都说女孩太多面，其实每一面都是隐藏技能和意想不到的惊艳，休想用一个标签定义，只能服她是个宝藏女孩。全新 NIKE 多面体质系列，让每个女孩在面对生活的多变时，秀出自信态度——我不宝藏谁宝藏。

选购多面体质系列

混搭玩家

玩酷还是甜？全选！

1/3
NIKE多面体质系列
2/3
NIKE多面体质系列
3/3
NIKE多面体质系列

试过同时驾驭四种风格身吗？飞行员夹克与蕾丝材质碰撞街头风也能采样西装衬衣的标志色彩，可拆卸鞋衣，再多一面玩法。别以为是多重人格，AIR ZOOM TYPE 1 告诉你：越碰撞越百搭。

选购相似款

混搭玩家

玩酷还是甜？全选！

NIKE多面体质系列
NIKE多面体质系列

试过同时驾驭四种风格身吗？飞行员夹克与蕾丝材质碰撞
街头风也能采样西装衬衣的标志色彩，可拆卸鞋衣，再多一面玩法
别以为是多重人格，AIR ZOOM TYPE 1 告诉你：越碰撞越百搭。

选购相似款

乐跑主义

想跑，也享乐

乐跑主义

想跑，也享乐

1/3
NIKE多面体质系列
2/3
NIKE多面体质系列
3/3
NIKE多面体质系列

宝藏女孩的跑鞋，脚感和设计感都不能输。活力鸳鸯色 NIKEJOYRIDEDUALRUN2鞋跟点缀蕾丝设计，运动风也可以甜美。鞋底缓震颗粒自带“懒人沙发”，通勤路上逛街间隙，舒适到一不小心就跑了起来，随时随地尽情享受跑步乐趣。

长跑路上，NIKE REACT MILER 是你的最佳搭档，亮色拼接鞋面，点缀缎带蝴蝶结出色外型让你跑步的心情更轻盈。

上脚JOYRIDE上脚REACT MILER
NIKE多面体质系列
NIKE多面体质系列

宝藏女孩的跑鞋，脚感和设计感都不能输。活力鸳鸯色 NIKEJOYRIDEDUALRUN2鞋跟点缀蕾丝设计，运动风也可以甜美。鞋底缓震颗粒自带“懒人沙发”，通勤路上逛街间隙，舒适到一不小心就跑了起来，随时随地尽情享受跑步乐趣。

长跑路上，NIKE REACT MILER 是你的最佳搭档，亮色拼接鞋面，点缀缎带蝴蝶结出色外型让你跑步的心情更轻盈。

上脚JOYRIDE上脚REACT MILER

城市嬉皮

谁说职场 LOOK 只能一本正经？

城市嬉皮

谁说职场 LOOK 只能一本正经？

1/3
NIKE多面体质系列
2/3
NIKE多面体质系列
3/3
NIKE多面体质系列

随性与得体，复古和现代，在宝藏女孩的字典里，从来不矛盾。两款配色 DBREAK-TYPE 致敬经典，也拥抱创新。刺绣 SWOOSH 与蕾丝鞋面衬托女性气质，西装与衬衫元素凸显干练，披上正装外套，内搭舒适运动服时髦得毫不费力。

上脚玩转职场风

能量跑者

在生活这条跑道上跑到飞

NIKE多面体质系列
NIKE多面体质系列

随性与得体，复古和现代，在宝藏女孩的字典里，从来不矛盾。两款配色 DBREAK-TYPE 致敬经典，也拥抱创新。刺绣 SWOOSH 与蕾丝鞋面衬托女性气质，西装与衬衫元素凸显干练，披上正装外套，内搭舒适运动服时髦得毫不费力。

上脚玩转职场风

能量跑者

在生活这条跑道上跑到飞

NIKE多面体质系列
NIKE多面体质系列

柔和色彩搭配缎质鞋带，“飞”科技让妳更跑得尽兴。温柔外表，也有强大能量场跑道由你定义，在哪都能跑到飞。

上脚跑到飞

多面体质系列

1/3
NIKE多面体质系列
2/3
NIKE多面体质系列
3/3
NIKE多面体质系列

NIKE多面体质系列，助你开启未知惊喜，活出游刃有余。

选购多面体质系列

柔和色彩搭配缎质鞋带，“飞”科技让妳更跑得尽兴。温柔外表，也有强大能量场跑道由你定义，在哪都能跑到飞。

上脚跑到飞

多面体质系列

NIKE多面体质系列，助你开启未知惊喜，活出游刃有余。

选购多面体质系列