万物皆可爱，而你最值得
情人节来临，满世界都沉浸在恋人絮语中。可天下有情的，才不只这一款。这世间的爱，有千万型态。有种爱，是姐妹间毫不保留的互助互挺，是运动时汲取的成就感满满，是自己给自己无限的悉心照护。
爱属于我们每个人，你我都值得被爱。
有能力把爱给出去。
「被爱包裹，谁都可以」
而你，天天然然就值得被爱。
这一天，女生们站出来，用爱的宣言为自己发声。
Nike「为爱而生」系列，每一步都是给自己的，LOVE！
有一种爱的形状叫
SWOOSH
有一种爱的形状叫 SWOOSH
爱的样子不只一款，这一次 Air Force 1 ’07 SE 和 Air Max Verona Vday 用 Swoosh 拥抱 LOVE 将果冻感注入情人节元素，让 LOVE 总是出挑。姐妹们在一起，彼此互相鼓励，抬脚能给出不变的指引。
一抹粉跑出元气清新
是你了
一抹粉跑出元气清新 是你了
清新白底搭配粉红 Swoosh。一起穿上 React Infinity Run FK2 和 Air Zoom Pegasus 37 清爽配色，跑动时划出元气线条。
仔细一瞧 Air Zoom Pegasus 37 的鞋舌上还有个藏不住的小巧思。
一起跑，跑更远，相约跑道，闪亮街道，通通不在话下。