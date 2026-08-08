万物皆可爱，而你最值得

情人节来临，满世界都沉浸在恋人絮语中。可天下有情的，才不只这一款。这世间的爱，有千万型态。有种爱，是姐妹间毫不保留的互助互挺，是运动时汲取的成就感满满，是自己给自己无限的悉心照护。

爱属于我们每个人，你我都值得被爱。

有能力把爱给出去。