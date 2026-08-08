Barre是一项融合了普拉提、芭蕾、瑜伽特性的运动，着眼于小肌肉群的塑造，从而提升关节和肌肉的灵活性、稳定性和控制性。

别看它优雅得像芭蕾舞，却能用小重量、小幅度、多次重复的动作精准训练到臀部、腿部和核心肌群，拉长肌纤维，高效燃烧卡路里的同时，收获修长紧实线条，用力量塑造美。