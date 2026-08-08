春日觉醒 |
谷雨，用 Barre 唤醒你的活力
春季即将来到最后一个节气——谷雨。雨水丰沛，万物生长，居家多时的我们也按耐不住，蓄势待发：就从这场Barre开始！
春日觉醒 | 谷雨，用 Barre 唤醒你的活力
春季即将来到最后一个节气——谷雨。雨水丰沛，万物生长，居家多时的我们也按耐不住，蓄势待发：就从这场Barre开始！
居家太久，每一个细胞都在渴望一场轻盈的复苏。让我们先从小肌肉群练起，尝试一下有趣又优美的 Barre。
寻找一根芭杆，居家期间也可以利用桌子或其他稳定的支撑物，休整了几个月的运动细胞们又可以营业了。每一次轻盈伸展，释放你的力与美。这就跟上 Tina 舒展的身姿，开练。
芭杆练习
芭杆练习
Barre是一项融合了普拉提、芭蕾、瑜伽特性的运动，着眼于小肌肉群的塑造，从而提升关节和肌肉的灵活性、稳定性和控制性。
别看它优雅得像芭蕾舞，却能用小重量、小幅度、多次重复的动作精准训练到臀部、腿部和核心肌群，拉长肌纤维，高效燃烧卡路里的同时，收获修长紧实线条，用力量塑造美。
几枚小贴士
看着优美轻盈的Barre，练起来力量一点不少。
几枚小贴士
看着优美轻盈的Barre，练起来力量一点不少。
打点装备，开练
抢眼又极具风格的一身行头，和优美的Barre最配，把活力穿上身，这就开练！
健身日历
随节气变换让运动 也更丰富而有趣
打点装备，开练
抢眼又极具风格的一身行头，和优美的Barre最配，把活力穿上身，这就开练！
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