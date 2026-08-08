夏季挥汗 |
立夏，在复元瑜伽中汲取能量
立夏在即，预示着真正的夏天已向我们招手！立夏不运动，盛夏徒伤悲，最好的运动时机已拉开帷幕，和好姐妹组队挥汗才是正经事。
夏季挥汗 | 立夏，在复元瑜伽中汲取能量
立夏在即，预示着真正的夏天已向我们招手！立夏不运动，盛夏徒伤悲，最好的运动时机已拉开帷幕，和好姐妹组队挥汗才是正经事。
复元瑜伽
复元瑜伽的核心在于放松和修复，通过调节体位、呼吸法、冥想法等，用简单的动作在放松的状态下停留较长时间，让身体得到积极的深度放松，一扫懒散，和这个节气一样充满生命力。
几枚小贴士
在深度的舒展中，和初夏一起释放活力。
TIPS 1
复元瑜伽每个动作的定点时间会相对较长，这给了我们更多时间观察自己的呼吸和感受。在这个过程中，可随呼吸节奏一点点调整体式，找到最放松的状态。从身的舒展，进入心的平静。
TIPS 2
复元瑜伽非常有利于打开髋部，由于髋部是一系列机体运动的中心，易劳损，因而保证它的柔韧性很重要。但在动作过程中不要硬压或硬拉，将每个动作做到身体允许的位置即可。
运动装也要穿出姐妹感
支撑强度适当的运动内衣搭配紧身长裤，帮你攻克每一个瑜伽动作，外加一件外套应对早晚温差。还要和好朋友彼此呼应，穿出姐妹感，眼尖的你看出其中的小心思没？
基本复元瑜伽
跟随NTC APP“基本复元瑜伽”课程的指导，听从身体的指引，在一呼一吸中适时伸展，用瑜伽唤醒你的身体，帮助你忘却平日里的烦心事。
复元瑜伽
复元瑜伽的核心在于放松和修复，通过调节体位、呼吸法、冥想法等，用简单的动作在放松的状态下停留较长时间，让身体得到积极的深度放松，一扫懒散，和这个节气一样充满生命力。
几枚小贴士
在深度的舒展中，和初夏一起释放活力。
运动装也要穿出姐妹感
支撑强度适当的运动内衣搭配紧身长裤，帮你攻克每一个瑜伽动作，外加一件外套应对早晚温差。还要和好朋友彼此呼应，穿出姐妹感，眼尖的你看出其中的小心思没？
基本复元瑜伽
跟随NTC APP“基本复元瑜伽”课程的指导，听从身体的指引，在一呼一吸中适时伸展，用瑜伽唤醒你的身体，帮助你忘却平日里的烦心事。
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