非常时刻，爱更是连结我们共度难关的最好语言。我们探究每个鲜活的个体，相信无论间隔多远，爱都能让彼此感受得到依存的温度。小爱连成大心意，小爱汇集成一股强大的力量。

让我们再坚持一下，一起见证那天，人们卸掉防护，如何无拘无束地给彼此一个大大的拥抱去表达爱意。