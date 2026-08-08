心在一起，爱不隔离
让爱的力量冲破限制
爱，从来都不是一个简单的字。它没有规则，却自有一套定律，总启发我们变得更勇敢、更强大。叫我们敢不断冲破阻隔，超越自己。
非常时刻，爱更是连结我们共度难关的最好语言。我们探究每个鲜活的个体，相信无论间隔多远，爱都能让彼此感受得到依存的温度。小爱连成大心意，小爱汇集成一股强大的力量。
让我们再坚持一下，一起见证那天，人们卸掉防护，如何无拘无束地给彼此一个大大的拥抱去表达爱意。
爱是一瞬间的好感，也是步调一致的新默契
两人相遇的瞬间，是爱让“你我”变成“我们”
无论健身、冲浪、滑雪，他和我在一起的时光不只是陪伴，也是让我们都拥有了更好的彼此。
——何佳韵
爱让我变得更加稳重，会花时间陪伴，考虑更多对方的感受。爱是相互学习的过程，在她身上我学到了更大的包容心。
——TEISAHIRO
何佳韵 极限运动爱好者
TEISAHIRO 球鞋爱好者
无论健身、冲浪、滑雪，他和我在一起的时光不只是陪伴，也是让我们都拥有了更好的彼此。
——何佳韵
爱让我变得更加稳重，会花时间陪伴，考虑更多对方的感受。爱是相互学习的过程，在她身上我学到了更大的包容心。
——TEISAHIRO
何佳韵和 TEISAHIRO 眼中的爱，像是一场化学反应，让看似天差地别的两人能成长成合拍的共同体。第一步，是何佳韵从成都搬到了上海；而 HIRO 也跳出了朝九晚五，转身成为与何佳韵并肩作战的工作伙伴。
他们一起健身、游泳。他喜欢打球，她会在一旁陪着；而为了何佳韵喜欢的极限运动，HIRO 也开始了新尝试，从学习冲浪到研究哪个雪场更棒，直至克服恐高心理，试着挑战从滑雪场上不同的高坡冲下。
何佳韵和 TEISAHIRO 眼中的爱，像是一场化学反应，让看似天差地别的两人能成长成合拍的共同体。第一步，是何佳韵从成都搬到了上海；而 HIRO 也跳出了朝九晚五，转身成为与何佳韵并肩作战的工作伙伴。
他们一起健身、游泳。他喜欢打球，她会在一旁陪着；而为了何佳韵喜欢的极限运动，HIRO 也开始了新尝试，从学习冲浪到研究哪个雪场更棒，直至克服恐高心理，试着挑战从滑雪场上不同的高坡冲下。
爱让他们成为更好的彼此，但并不抹掉个性。何佳韵和 HIRO始终保持着各自鲜明的观点。无论是对运动爱好、潮流文化，还是对日常穿搭的讨论……总能注入新鲜感，观点的交锋让他们保持进步。这或许才是让他们合拍的真正原因。
爱是勇敢地打破偏见条框，也是对彼此坚定不移的专注
爱不需要标签，只需要彼此眼中的“妳”，不受束缚又坚定的“妳”
丹妮 品牌主理人
新新 品牌设计师
如果不是她的出现，我不会有直面真正自我的机会，更不会爱得勇敢。
——新新
爱一个人只是爱她这个人本身，无关其他。
——丹妮
如果不是她的出现，我不会有直面真正自我的机会，更不会爱得勇敢。
——新新
爱一个人只是爱她这个人本身，无关其他。
——丹妮
最初也曾因为害怕偏见而有过纠结，但丹妮和新新勇敢地踏出了那一步。七年后，她们仍然是对方最强的后盾。丹妮让新新发现了生活中的更多可能，更加无拘无束地表达自己；而新新也让丹妮开始学着去包容更多。
两个人一路披荆斩棘相互支持，找到了共同目标——属于她们的服装品牌。
灵感不会拘泥于庸俗，感情也不应被世俗标签所标记，丹妮和新新一起克服了很多，也一路收获，成为彼此眼里的唯一。丹妮和新新是专注的。构思设计时，她们只想将自己真正的想法通过作品表达出来；面对彼此，她们也从不轻易受外界影响。
最初也曾因为害怕偏见而有过纠结，但丹妮和新新勇敢地踏出了那一步。七年后，她们仍然是对方最强的后盾。丹妮让新新发现了生活中的更多可能，更加无拘无束地表达自己；而新新也让丹妮开始学着去包容更多。
两个人一路披荆斩棘相互支持，找到了共同目标——属于她们的服装品牌。
灵感不会拘泥于庸俗，感情也不应被世俗标签所标记，丹妮和新新一起克服了很多，也一路收获，成为彼此眼里的唯一。丹妮和新新是专注的。构思设计时，她们只想将自己真正的想法通过作品表达出来；面对彼此，她们也从不轻易受外界影响。
这份爱的内核是勇敢，它让两个灵魂不断碰撞出火花，点燃了一抹以爱与勇气为名的明亮火光。
爱是与自我的对话，也是一场破茧成蝶的蜕变
爱是对周遭的感知，更是不断蜕变的“自己”，这个“现在的自己”
JONI 舞者
舞蹈让我爱上镜中的自己
——JONI
舞蹈让我爱上镜中的自己
——JONI
爱只能是两个人之间的事？答案可不绝对。凭着对舞蹈的热爱，JONI收获的不仅是自信和事业，更是对自己那份超脱的爱。
6岁开始学民族舞的她，因为练得太勤而身体拉伤，不得不暂时放下这份爱。无意间看到的一则Jazz舞招生信息，让她重拾了对舞蹈的爱。她追问自己，到底如何跟着音乐的律动，表达自己？
爱只能是两个人之间的事？答案可不绝对。凭着对舞蹈的热爱，JONI收获的不仅是自信和事业，更是对自己那份超脱的爱。
6岁开始学民族舞的她，因为练得太勤而身体拉伤，不得不暂时放下这份爱。无意间看到的一则Jazz舞招生信息，让她重拾了对舞蹈的爱。她追问自己，到底如何跟着音乐的律动，表达自己？
直到一次上课时，她突然被导师点名要去到台前独舞，整个人紧张而僵硬。这段小插曲让她醒悟，表达自己的前提是要去放开自己。她开始尝试不再纠结每个动作，把身体和心都交给旋律，冲破不自信的桎梏。
现在的JONI，已经从那个学舞者成为了专职舞蹈老师，更是舞台上挥洒自如的新星。对舞蹈的爱，见证了她的人生蜕变。
直到一次上课时，她突然被导师点名要去到台前独舞，整个人紧张而僵硬。这段小插曲让她醒悟，表达自己的前提是要去放开自己。她开始尝试不再纠结每个动作，把身体和心都交给旋律，冲破不自信的桎梏。
现在的JONI，已经从那个学舞者成为了专职舞蹈老师，更是舞台上挥洒自如的新星。对舞蹈的爱，见证了她的人生蜕变。
怎样才算是一个酷女孩？当找到自己那份热爱并为之不断突破时，答案便呼之欲出。从不自信到自信，Joni 爱跳舞也爱生活，更爱现在的自己。
爱的内涵很大，它绝不只是一个简单的字。爱让我们没有隔离，让我们更有勇气。
在当下这一刻，请认真去感受爱，无论它来自爱人、父母、朋友……或者更多的人。感受由它注入的那一份力量，这份力量在此时将我们连结得更紧密。
要相信无论我们面对的是什么，只要心在一起，总能跨越它、战胜它。