冬令进步 | 大雪降临，挥拳才是正经事
大雪降临，霜雪正劲，是时候和赖床划清界限，让寒流害怕你的潇洒如流。这个冬天，四个节气，四位女生带领你用运动解锁冬令。冬令，不但要进补，更要更进一步。
冬令进步 | 大雪降临，挥拳才是正经事
大雪降临，霜雪正劲，是时候和赖床划清界限，让寒流害怕你的潇洒如流。这个冬天，四个节气，四位女生带领你用运动解锁冬令。冬令，不但要进补，更要更进一步。
大雪节气，别让反应力拖了你的后腿。拳拳霍霍，维持人体的最佳反应速度，让身体即使在冬季依然能保持警觉状态。击打手靶变成了一种游戏，每个人都享受其中的乐趣。绑手带裹紧双拳，让世界见识你的真本领。
BOXING冬季拳击
BOXING冬季拳击
挥出的每一拳，打向的不只是对手，更是向偏见和误解宣战。就要霸气登场，打破刻板印象，让风雪为你见证女性的力量与美感。
GEAR装备解锁
Freya：拳击爱好者
挥出的每一拳，打向的不只是对手，更是向偏见和误解宣战。就要霸气登场，打破刻板印象，让风雪为你见证女性的力量与美感。
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CLASS专业指导
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NUTRITION营养补给
大雪时节，万物潜藏。此时，人体免疫力降低，疾病容易乘虚而入。通过摄取适宜的食物，能更好地维持免疫力。
牛肉中的维生素B族更能促进代谢，充分释放食物中的能量，帮助你在剧烈的拳击运动后快速补充能量，消除身体的疲倦。对于神经系统也很有帮助，能够帮助抵御焦虑、低落的情绪。