面对标准和规则，我们总有疑问
为什么既被鼓励勇敢，又被提醒别太大胆
既然信不过别人，何不，按你的来

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入门级跑步训练成为情绪出口。解压的方式还有跑步，
一切按你的来。

下个标准：按你的来

是鼍

不敢想，谈何去做？
这位叫是鼍的女孩可不管别人怎么评价，
她的月经互助盒能为更多女生提供帮助，
运动教给了她勇气，有主张，就大胆实现
按你的来

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普布志玛

这么多规则自有它的道理，但她偏要成为先例：
第一个率男队登场比赛的女生，
第一支女足校队，第一个女子联赛……
这是一位叫普布志玛的女孩，
她想告诉你，只要你想，就按你的来

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凭实力，让众人服气
打破一切成见，做你自己的标准

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