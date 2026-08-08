运动不止，
我们创意无穷
运动不止，我们创意无穷
运动从未暂停，我们继续前行
对于热血的运动儿们，运动可没有暂停键。器械不全？场地受限？都不是阻碍！越困难，越是创造力无限。
上周，马拉松跑者任超、足球小将卡卡、“龙缘铁人”创始人寇小龙，为我们分享了运动者的执着和团队精神。今天，耐克黑马成员（大鱼）余彪，北京元大都跑团精英跑者叶乔智，十岁街舞达人小蘑菇，告诉你，困难当前，照样练！
一起连线，看他们如何发挥创意，运动不停
连线大鱼，深入他执着奔跑的内心世界
“面对困难，我们只要调整自己，细水长流，厚积薄发，自然而然地就能得到自己想要的东西，水到渠成。”
训练环境不佳、计划重新规划，对于耐克黑马跑团成员大鱼来说，不能上跑道开练，也不能让他停下运动步伐。迅速调整，灵活应对，把无车的地下车库和无人的郊外当成训练天地，难题就全不是问题。
“面对困难，我们只要调整自己，细水长流，厚积薄发，自然而然地就能得到自己想要的东西，水到渠成。”
训练环境不佳、计划重新规划，对于耐克黑马跑团成员大鱼来说，不能上跑道开练，也不能让他停下运动步伐。迅速调整，灵活应对，把无车的地下车库和无人的郊外当成训练天地，难题就全不是问题。
“当我刚开始跑的时候，跑个一两公里就气喘吁吁的，然后我就坚持着每天跑跑，慢慢就发现自己跑得是越来越轻松，也可以跑得更远一点了。”
在加入马拉松三四年之后，大鱼畅想自己可以再坚持五年十年甚至更久，完成更多不可能的事，因为马拉松跑者的目标不止是终点线，更是不断挑战极限。细水长流的练习，让他得到更多跑步的快乐。
连线叶乔智，GET他的创意训练方式
“我们在健身房可以用器械，可以用哑铃，可以用各种高科技的玩意。但是在家里头，我们就可以找一个替代品，哪怕拿着小宠物，拿着猫狗做做深蹲。”
关得住家门，却关不住叶乔智的想象力。无法去健身房的日子，家中的每个物件都有着不容小觑的力量。书本、沙发、宠物齐齐上阵助力，他用坚定的决心告诉你，只要想练，总有办法坚持下去。因为运动本就是生活的一部分，无处不在！
“我们在健身房可以用器械，可以用哑铃，可以用各种高科技的玩意。但是在家里头，我们就可以找一个替代品，哪怕拿着小宠物，拿着猫狗做做深蹲。”
关得住家门，却关不住叶乔智的想象力。无法去健身房的日子，家中的每个物件都有着不容小觑的力量。书本、沙发、宠物齐齐上阵助力，他用坚定的决心告诉你，只要想练，总有办法坚持下去。因为运动本就是生活的一部分，无处不在！
“因为运动就是磨炼意志力，坚持去做一件自己热爱的事、喜欢的事，并且付出自己的全部，全力以赴的这种精神。”
运动教会叶乔智，即使生活中遇到困难，勇敢面对，用意志力支撑自己攻克每一个难关。就像现在，跑步受限也不要紧，和他一样，利用这个时期，查漏补缺提高自己便是更好的选择。
“我录了一个洗手舞，是为了让大家多多洗手，多多保护自己。”
10岁的街舞达人小蘑菇，年纪不大，本事不小。不能去舞房，便在家中录制了“洗手舞”，激励大家纷纷动起来的同时，也不忘提高防护意识。
“我录了一个洗手舞，是为了让大家多多洗手，多多保护自己。”
10岁的街舞达人小蘑菇，年纪不大，本事不小。不能去舞房，便在家中录制了“洗手舞”，激励大家纷纷动起来的同时，也不忘提高防护意识。
对小蘑菇来说，街舞是心之所向，更是连接伙伴们的黏合剂。亲自目睹运动的益处后，小小年纪的她更坚定了通向专业舞者的未来之路。
加入我们的运动合拍
如火如荼的抖音运动合拍活动即将截止，就等你的“压哨”加入！
4月10日-4月30日，
上抖音关注Nike官方账号参与#哪儿挡得了我们 合拍活动，鼓励好友与你一起创造任意形式的运动合拍，或与各路高手完成合拍，并带话题#哪儿挡得了我们 发布视频，还有机会赢取限量Nike T恤，快来加入“我们”！