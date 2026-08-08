过去的三个月，对好动的“小神兽”们来说，仿佛像过了三年那么久。他们经历寒冬，在春天积蓄力量，现在，他们终于强势回归，解放爱玩天性。这一次，舞者小蘑菇、耐克少儿跑冠军华梓轩告诉你，他们如何怀着爱玩的心，以崭新的姿态拥抱生活，回归运动。让爱玩的心玩个痛快！