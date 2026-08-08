当爱玩天性回归
小神兽们势不可挡
过去的三个月，对好动的“小神兽”们来说，仿佛像过了三年那么久。他们经历寒冬，在春天积蓄力量，现在，他们终于强势回归，解放爱玩天性。这一次，舞者小蘑菇、耐克少儿跑冠军华梓轩告诉你，他们如何怀着爱玩的心，以崭新的姿态拥抱生活，回归运动。让爱玩的心玩个痛快！
当爱玩天性回归，小神兽们势不可挡
过去的三个月，对好动的“小神兽”们来说，仿佛像过了三年那么久。他们经历寒冬，在春天积蓄力量，现在，他们终于强势回归，解放爱玩天性。这一次，舞者小蘑菇、耐克少儿跑冠军华梓轩告诉你，他们如何怀着爱玩的心，以崭新的姿态拥抱生活，回归运动。让爱玩的心玩个痛快！
“不管走到哪里，随处都是我的舞台。”
暂时关闭的舞房，关不住小蘑菇对街舞的热爱，她把街舞和跳房子巧妙结合，用舞步把“房子”变成“舞台”，和爸爸并肩开跳，一起BATTLE。简单的小游戏，不仅可以增强小朋友的体质，更是亲子玩乐的美好时光。
街舞教会小蘑菇用微笑面对生活，如今她和伙伴们一起相约晨跑、骑车，用运动强化体能，为回归舞台积蓄力量。
“夏天就要到了，我还是会继续跳舞，把快乐传递给更多的小伙伴。”
看，当爱玩的孩子迈出这一步，就再也没有什么能够阻挡她们自信的脚步。
“我要努力跑得更快！”
对热爱运动的华梓轩来说，跑步早已成为自己生活的一部分，不能在熟悉的跑道上跑步，华梓轩和妈妈一起玩起了亲子跳绳。“98、99、100……耶~”，充满欢笑的亲子运动，一起流汗也格外畅快。
在华梓轩看来，有些超越不一定是在赛道上完成的，简单的锻炼也能增强体质，提高自己。如今，华梓轩和小伙伴们一起相约跑步训练，为即将到来的耐克少儿跑努力备战。
“今年的耐克少儿跑，我不仅要拿到最好的成绩，更要超越之前的自己。“
运动让华梓轩变得开朗自信，也带动着身边的小朋友加入进来，一同拥抱阳光，收获快乐。
还等什么？是时候和心爱的孩子一起，把爱玩的心带回运动场，让好动的天性强势回归。