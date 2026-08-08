这段时间，不少专业运动员也经历了特殊训练期。武汉籍中国女足队员王霜，为我们分享她的逆袭故事。

与队友们分隔两地，依然坚持训练，互相激励。此刻，中国女足正蓄力以对下一场战役，同舟共济，势不可挡。Nike第一时间连线王霜，她与队友的互相鼓励，对恢复备战的摩拳擦掌，尽在此处，与你分享。





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