一起逆袭，我们势不可挡
中国女子足球国家队队员王霜率先向您发出邀请，加入我们的运动合拍
身在家，心却在训练场。即便身处各地，但热爱运动的心却始终相联。是运动让我们领悟，一起逆袭才更伟大！迎接回归，我们随时准备，昔日并肩，又将再次相见。我们，坚守热爱，砥砺前行。困境，哪儿挡得了？因为这一战，全人类都是队友。
这段时间，不少专业运动员也经历了特殊训练期。武汉籍中国女足队员王霜，为我们分享她的逆袭故事。
与队友们分隔两地，依然坚持训练，互相激励。此刻，中国女足正蓄力以对下一场战役，同舟共济，势不可挡。Nike第一时间连线王霜，她与队友的互相鼓励，对恢复备战的摩拳擦掌，尽在此处，与你分享。
点击收听王霜的电台采访
身为运动员的王霜，无惧任何困难。她的勇气、真诚、乐观，激励着我们所有人。不能出门？照样练到暴汗淋漓，励志竭精。不仅随时与队友连线，也动员家人一起运动切磋。面对困境，她总能看到乌云背后那道闪亮的天际线，而非困在其中，不能自拔。
“得之坦然，失之淡然”，逆境反让她和队友们，收获了一份阅尽千帆的从容不迫。对于未来，王霜的信念更加坚定，她更寄望大家今后多多关注女性运动，因为运动面前，人人平等，我们都同属一个阵营。
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逆境敌不了决心，距离挡不住我们 。
4月10日-4月30日 ，上抖音关注Nike官方账号参与#哪儿挡得了我们 合拍 。鼓励好友与你一起创造任意形式的运动合拍，或与各路高手完成合拍，并带话题#哪儿挡得了我们 发布视频，展现“我们”的运动决心。
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