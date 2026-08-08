Nike ZoomX
神奇的活力泡棉
轻盈 Nike ZoomX 泡棉缓震配置采用尖端工程设计，提供出色能量反馈，将迈步时产生的冲击力转化为能量，助力下一次迈步。
什么是 Nike ZoomX？
相较于其他 Nike 泡棉，Nike ZoomX 兼具前所未有的轻盈感、柔软度和响应力，通过提供更优越的能量反馈，助力打造迅疾表现。ZoomX 从常用于太空创新的泡棉衍生而来，首次应用于性能鞋款，造就 Nike Zoom Vaporfly Elite 4％。
轻盈舒适
Nike ZoomX 是一种非凡轻盈的泡棉，带来轻质自由的出色缓震体验。
出色能量反馈
Nike ZoomX 中底提供显著的能量回馈，性能优于其他 Nike 泡棉，可在前进过程中带给你持续的推进感。
Nike ZoomX 起源
当我们计划要打破马拉松的两小时障碍时，我们知道我们需要一种能够带来出色能量反馈的轻量型材料。为此，我们结合了精英跑者的深刻见解以及无数小时的生物科学分析，打造出轻型及能量两者兼具的 Nike ZoomX 泡棉。这款泡棉最先在 Nike Zoom VaporFly 4％ 中亮相，也是 2016 年奥运金牌得主 Eliud Kipchoge 于 Breaking2 挑战计划中以 2:00:25 夺冠时所穿的鞋款。
在这场历史性的赛事之后，Kipchoge 向我们表示，他希望在训练鞋款中使用 Nike ZoomX 泡棉。他说：“如果你想要在比赛当天成功，就必须在每天的练习中建立自信。我想要在每次跑步中，感受穿上 VaporFly 比赛时所获得的神奇性能。这对于在训练中督促自己很有帮助，也会让我时刻谨记如此努力的原因。”
进入 Nike Zoom Pegasus Turbo 超级飞马的世界，感受我们在产品中采用革命性 Nike ZoomX 泡棉的升级鞋款。