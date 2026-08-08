耐克(Nike)zoomx系列-Nike ZoomX-缓震运动鞋-飞马运动鞋

Nike ZoomX

神奇的活力泡棉

轻盈 Nike ZoomX 泡棉缓震配置采用尖端工程设计，提供出色能量反馈，将迈步时产生的冲击力转化为能量，助力下一次迈步。

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什么是 Nike ZoomX？

相较于其他 Nike 泡棉，Nike ZoomX 兼具前所未有的轻盈感、柔软度和响应力，通过提供更优越的能量反馈，助力打造迅疾表现。ZoomX 从常用于太空创新的泡棉衍生而来，首次应用于性能鞋款，造就 Nike Zoom Vaporfly Elite 4％。

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轻盈舒适

Nike ZoomX 是一种非凡轻盈的泡棉，带来轻质自由的出色缓震体验。

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出色能量反馈

Nike ZoomX 中底提供显著的能量回馈，性能优于其他 Nike 泡棉，可在前进过程中带给你持续的推进感。

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Nike ZoomX 起源

当我们计划要打破马拉松的两小时障碍时，我们知道我们需要一种能够带来出色能量反馈的轻量型材料。为此，我们结合了精英跑者的深刻见解以及无数小时的生物科学分析，打造出轻型及能量两者兼具的 Nike ZoomX 泡棉。这款泡棉最先在 Nike Zoom VaporFly 4％ 中亮相，也是 2016 年奥运金牌得主 Eliud Kipchoge 于 Breaking2 挑战计划中以 2:00:25 夺冠时所穿的鞋款。

在这场历史性的赛事之后，Kipchoge 向我们表示，他希望在训练鞋款中使用 Nike ZoomX 泡棉。他说：“如果你想要在比赛当天成功，就必须在每天的练习中建立自信。我想要在每次跑步中，感受穿上 VaporFly 比赛时所获得的神奇性能。这对于在训练中督促自己很有帮助，也会让我时刻谨记如此努力的原因。”

进入 Nike Zoom Pegasus Turbo 超级飞马的世界，感受我们在产品中采用革命性 Nike ZoomX 泡棉的升级鞋款。

Nike Zoom Pegasus Turbo 超级飞马

耐克(Nike)zoomx系列-Nike ZoomX-缓震运动鞋-飞马运动鞋

Pegasus Turbo 超级飞马将革命性 Nike ZoomX 泡棉引入历来备受追捧的鞋款中。

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