在这场历史性的赛事之后，Kipchoge 向我们表示，他希望在训练鞋款中使用 Nike ZoomX 泡棉。他说：“如果你想要在比赛当天成功，就必须在每天的练习中建立自信。我想要在每次跑步中，感受穿上 VaporFly 比赛时所获得的神奇性能。这对于在训练中督促自己很有帮助，也会让我时刻谨记如此努力的原因。”