精选 Nike 篮球鞋推荐

前锋和中锋

脚踝支撑力和稳定性对于前场球员至关重要，有了稳固的根基，你才能奋力抢夺篮板或强势补篮命中。 适当的支撑力可确保双脚和脚踝稳固锁定，助你实现快速的侧向移动和连续的上下跳跃。

Nike's Air Zoom 技术带来出众爆发表现和非凡舒适体验，在全场比赛中为你保驾护航。 Nike Zion 以低调设计拉开锡安·威廉姆森系列的序幕，彰显锡安出众的身体素质与力量表现。

Nike Max Air 助你到第四节后期依然保持双腿强劲有力，发挥出色个人表现，全力冲击团队胜利。 Nike Air Zoom G.T. Run 等运动鞋 在 React 中底搭载 React 鞋床，并为前足融入 Zoom Air 缓震配置，带来出众缓震效果和回弹脚感。

Jordan' Why Not?' 系列证明速度是球场致胜的关键因素。 前足搭载双层 Zoom Air 缓震配置，提供回弹响应的缓震效果，助你发挥迅疾表现，一举扭转赛场局势。

后卫

当你想要跳投或者在挡拆中突破到篮下的时候，这种突然的犀利突破离不开出众的抓附力和抓地力。 以下鞋款采用多种抓地底纹，有助于防止球场打滑。

Nike Cosmic 系列在球场展现变废为宝神奇魅力。 Air Zoom Strobel 缓震配置包含部分再生材料，助你高效加速运球。 善待地球，痛击对手。

Nike Air Zoom 低帮篮球鞋旨在助力球员运用出色球技，在球场上创造空间，缩小距离。 轻盈设计缩短触地时间，塑就出众稳定性，助你掌控全场。

外底利用新技术提供 360 度抓地力，结合圆形 Nike Zoom Air 缓震配置，令你畅享回弹响应的迈步体验。

全能型球员

在如今的比赛中，后卫和前锋之间的区别正逐渐消失。 从勒布朗·詹姆斯策划进攻到扬尼斯·阿德托昆博带领快攻，下一代球员需要博采众长的鞋款：平衡支撑、多向抓地力、出众能量回馈，同时有效减轻鞋身重量。