精选 Nike 篮球鞋推荐

如何挑选合适的 Nike 篮球鞋？
选购指南
无论参加当地业余联赛还是 NBA 总决赛，你都需要一双合适的篮球鞋。
篮球运动的动作一气呵成，需要迅速反应。 你随时可能要伺机爆发突破防守，或者一跃而起截停关键的传球。 理想的篮球鞋需要集出众支撑、舒适体验、缓震性能和抓地力于一体。
从防守好手到球场统帅，无论参加当地业余联赛还是 NBA 总决赛，总有一双 Nike 运动鞋可以助你在比赛中发挥出色表现。
适合不同位置的篮球鞋
前锋和中锋
脚踝支撑力和稳定性对于前场球员至关重要，有了稳固的根基，你才能奋力抢夺篮板或强势补篮命中。 适当的支撑力可确保双脚和脚踝稳固锁定，助你实现快速的侧向移动和连续的上下跳跃。
- Nike's Air Zoom 技术带来出众爆发表现和非凡舒适体验，在全场比赛中为你保驾护航。 Nike Zion 以低调设计拉开锡安·威廉姆森系列的序幕，彰显锡安出众的身体素质与力量表现。
- Nike Max Air 助你到第四节后期依然保持双腿强劲有力，发挥出色个人表现，全力冲击团队胜利。 Nike Air Zoom G.T. Run 等运动鞋 在 React 中底搭载 React 鞋床，并为前足融入 Zoom Air 缓震配置，带来出众缓震效果和回弹脚感。
- Jordan' Why Not?' 系列证明速度是球场致胜的关键因素。 前足搭载双层 Zoom Air 缓震配置，提供回弹响应的缓震效果，助你发挥迅疾表现，一举扭转赛场局势。
后卫
当你想要跳投或者在挡拆中突破到篮下的时候，这种突然的犀利突破离不开出众的抓附力和抓地力。 以下鞋款采用多种抓地底纹，有助于防止球场打滑。
- Nike Cosmic 系列在球场展现变废为宝神奇魅力。 Air Zoom Strobel 缓震配置包含部分再生材料，助你高效加速运球。 善待地球，痛击对手。
- Nike Air Zoom 低帮篮球鞋旨在助力球员运用出色球技，在球场上创造空间，缩小距离。 轻盈设计缩短触地时间，塑就出众稳定性，助你掌控全场。
- 外底利用新技术提供 360 度抓地力，结合圆形 Nike Zoom Air 缓震配置，令你畅享回弹响应的迈步体验。
全能型球员
在如今的比赛中，后卫和前锋之间的区别正逐渐消失。 从勒布朗·詹姆斯策划进攻到扬尼斯·阿德托昆博带领快攻，下一代球员需要博采众长的鞋款：平衡支撑、多向抓地力、出众能量回馈，同时有效减轻鞋身重量。
- Nike 詹姆斯系列鞋款聚焦速度和力量。 后跟搭载全掌型 Zoom Air 和 Max Air 缓震配置，可有效减震缓冲并提供充沛能量反馈。 KnitPosite 2.0 鞋面稳固贴合，助你自信畅动。
- Zoom Freak 系列助你灵活采用多种方式直抵篮下。 鞋款外侧中底采用 TPU 底板，提升侧向灵活性和控制力。 到达篮下后，前足 Zoom Air 缓震配置可为爆发动作提供充沛能量回馈。
- Nike 杜兰特系列多款篮球鞋都采用耐穿鞋面，减少材料使用，越穿越舒适。 全掌型 Zoom Air 缓震配置有效减轻重量，为爆发运动提供源源不断的能量回馈。
- Nike 保罗乔治系列低帮鞋款采用紧密交织的舒适鞋面，在球场上带来出众支撑力和敏捷性。 全掌型 Air Zoom 缓震配置与鞋面直接缝合，为双腿注入源源动力。
精英球员钟爱的出众鞋款
每一款 Nike 篮球鞋都旨在助你在赛场发挥上佳表现，但如果你想要一款针对你的比赛或位置而设计的鞋款，不妨参照你欣赏的精英运动员的选择。 每位运动员的鞋款都经过匠心设计和制作，配合他们个人独特的球风和位置。
勒布朗·詹姆斯，前锋
詹姆斯的鞋款以力量和速度著称，Nike Air 缓震性能出众。 勒布朗本人给与它充分肯定：“我爱 Air。”
凯文·杜兰特，前锋
凯文在比赛中需要轻盈灵活、回弹出众的鞋款，助力快速移动。 同时带来凯文·杜兰特钟爱的舒适贴合脚感。
扬尼斯·阿德托昆博，前锋
扬尼斯的鞋款采用响应出众的缓震配置和前足锁定设计，专为霸气升空、迅猛提速和出神入化的步法而设计。
保罗·乔治，前锋
保罗青睐柔软轻盈且富有弹性的鞋款，非常适合每场比赛都全力以赴攻防俱佳的全能型球员。
打造你的专属运动鞋
如果你希望拥有自己的签名鞋款，可以通过 Nike By You 定制篮球鞋， 为你的比赛打造专属战靴。
篮球鞋结构
在选择鞋款之前，你需要了解篮球鞋的关键结构。 根据你的身体素质、位置和球风，着重关注篮球运动鞋的三个主要部分。
鞋面
篮球鞋的鞋面可以为脚踝带来支撑力，尤其是在多向运动和快速切入时。 它还可以带来减震防护。 鞋面分为三种类型：高帮、低帮和中帮（或中筒）。
- 高帮鞋款可以为脚踝提供出众支撑力和稳定性，也是三种鞋面款式中最重的一种。 脚踝容易受伤的球员更青睐高帮加垫鞋口。 中锋和大前锋等体型较大且更具进攻性的球员可以选择高帮设计，畅享非凡舒适体验。 如果你喜欢传统篮球风格，Nike Air Force 或 Converse Chuck Taylor 等经典高帮运动鞋便是你的理想选择。
- 低帮鞋款的脚踝支撑力相对较小，相应的其敏捷性和速度表现比较出色。 低帮设计轻盈灵活，是后卫和小前锋的理想之选。 如果你正在寻找一款可以助力凌越的鞋款，不妨看看种类丰富的 Air Jordan 鞋款。
- 中筒或中帮鞋款比较适合全能型球员，它在高帮和低帮之间达到了良好的平衡。 中帮比高帮灵活，鞋面正好位于脚踝下方，有助提升关节灵活性，因此你可以在稳固锁定的同时敏捷移动。 中帮鞋款的重量也比高帮轻，但比低帮略重。
根据美国足部运动医学会 (AAPSM) 的调查，在常规比赛中，68% 的 NBA 球员选择了高帮鞋，15% 选择了中帮鞋，10% 选择了低帮篮球鞋。 AAPSM 建议，球员可以根据自身的情况选择合适的运动鞋。
系合系统是鞋面的另一个重要特征。 鞋带是最为常见的选择，但你会发现组合系统可以提升安全性。 例如，有些 Nike Zoom Freak 鞋款采用模压魔术贴粘扣固定带，可以包覆下半部分鞋带，防止足部在鞋内滑动。
中底
篮球鞋的中底位于鞋款中部，提供缓震性能和舒适脚感，有助于减轻疲劳和身体压力。 你需要既灵活又稳固的中底，在比赛过程中有效减震缓冲。 不妨选择镂空泡绵中底，它可以有效减轻重量，缔造出众响应性能。 鞋款外侧的功能可以助你随心而动，例如，Nike Zoom Freak 外置 TPU 垫片轻盈耐用，嵌于中底外侧， 有助于将双足稳固在鞋床上方，助力快速侧向移步。
外底
外底（位于鞋底最外侧）帮助提供可驾驭多向运动的非凡抓地力、抓附力和平衡体验。 可以选择带有凹槽和凸纹的平整宽大外底，避免在转向、旋转或跳跃时打滑。 外底还具有多种功能，采用橡胶包覆内足，在你挑战极限时带来强劲抓地力。
篮球鞋的贴合度和耐穿性
篮球鞋有自己的生命周期， 需要定期更换。 如果你在篮球赛季经常打球，AAPSM 建议每月更换一双，降低受伤的几率。
大多数篮球鞋外底都是为室内球场设计的。 那么哪些篮球鞋适合室外球场呢？ 大多数鞋款都功能丰富，经得起户外实测，但户外球场会加重外底橡胶的磨损，因此你需要选择出众耐穿、抓地力强劲的鞋款。 户外鞋款可能要更换得更频繁。
最后，在寻找理想的鞋款时，一定要花时间测量双脚，以便获得合适的贴合度。 鞋款太大，双脚会在鞋内滑动，降低稳定性和速度。 鞋款太小，可能会导致水泡、老茧，降低舒适度。 想要了解鞋款是否合脚并适合你的比赛，唯一的方法就是试穿。
Nike 为你提供长达 60 天的试穿期。 所你可以先试穿鞋款，如果喜欢，就可以留下。 如果它确实不适合你，无论你穿着鞋款在球场上来回了多少次，你都可以在 60 天内无理由退货。 请记住，Nike 会员可享受免费配送服务。