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凯文·杜兰特 篮球 鞋类(6)

勒布朗·詹姆斯凯文·杜兰特Jordan
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凯文·杜兰特
KD19 EP
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Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款