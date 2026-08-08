如何找到最适宜雨天的鞋款

如何挑选适宜雨天的鞋款？
选购指南
雨天不会阻挡地球运转，也不能阻挡你训练的步伐。 无论你进行哪项运动，穿上适宜雨天的鞋款，都能令你保持双足干爽。
无论你是孜孜不倦的跑者、狂热的徒步旅行者，还是户外篮球运动员，在雨天保持双足干爽和温暖至关重要。
不管你住在哪里、在何处训练，不可避免地都会碰上下雨天。 所以备妥可抵御恶劣天气的装备很关键。 最重要的是，适宜雨天的鞋款能提供出众抓地力、拒水、防潮性能，让你专注于眼前的任务。
你的表现取决于你为应对各种天气状况所做的准备。 在潮湿的越野小径或球场上滑倒和滑动可能会受伤，无法参加剩下的赛季。 以下是适宜雨天的鞋款的关键要素。
如何挑选适宜雨天的鞋款
1.挑选训练时穿的鞋款
气候、地形和日常天气条件因位置而异，并非每一款运动鞋都适应所有情况。 你是越野马拉松运动员、田径短跑运动员还是足球运动员？ 根据自身情况，选择专为你的需要和常规跑步路线而设计的跑步鞋。
Nike Shield 系列鞋款采用拒水材料和 360 度反光设计，提供强劲抓地力，能有效抵御恶劣天气侵袭。 宽敞的鞋头和充沛的 React 缓震设计，缔造稳定踏实的迈步体验，让你畅行无阻。 为前足配置具备气候适应性的鞋罩，打造专属鞋款，这样就能做好充分准备。
或者也可以看看 Nike Air Zoom Pegasus。 前足搭载出众回弹的 React 泡绵和 Zoom Air 缓震配置，助你保持流畅的迈步体验。 Storm-Tread 外底结合多处凸纹设计和导湿渠槽设计，令双足在每次触地时都能稳抓地面。
无论是徒步旅行还是具有挑战性的跑步，选择 Pegasus Trail 这类鞋款就对了，舒适的 React 中底能为你提供顺畅的受力过渡。 外底凸起纹路灵感源自自行车，帮助在凹凸不平的地面上保持稳定。GORE-TEX 鞋面轻盈非凡，帮助阻隔潮湿天气。
或者也可以选择 Nike SFB Field。 整双鞋子自上而下采用柔韧结实的材料，是很适合崎岖山路的可靠户外靴。 耐用皮革和帆布缔造不惧恶劣天气的舒适体验，轻盈泡绵中底配有鞋底支撑片，有助于在碰撞岩石和树根时保护双足。
即使你不想在大雨中的赛道或小径上创造个人记录，你依然需要一双帮助抵御恶劣天气的鞋款，提升日常出行体验。 Nike Air Force 采用 GORE-TEX 结构，提升鞋款气候适应性，让你的双足时刻保持干爽。
2.优先考虑贴合度和脚感
要知道哪款鞋最适合你，只有一个办法：即刻上脚。 在潮湿天气，穿着它们来到户外。 想要确定合适的贴合度和脚感，除了在潮湿天气实际试穿鞋款，别无他法。如果觉得不合适，可以退货。
3.选择拒水还是防水
你应该选择拒水还是防水鞋款？ 答案取决于你需要的防护效果。
拒水鞋款采用缝线设计，在外层表面阻隔水分，而运动鞋内测的拒水材料，帮助双脚保持干爽。 Nike 防水鞋款采用 GORE-TEX 技术，阻隔水分渗入。
下着小阵雨的日子，拒水鞋款能够提供足够防护，让你保持干爽。 下着倾盆大雨，较为潮湿的气候中，选择防水鞋款，帮助阻隔雨水。
4.考虑其他功能
你需要寻找专为应对雨天而设计的功能。 例如，为适应不同天气打造的 Nike 鞋款具备一些经典创新设计，包括：
- ACG：Nike All Conditions Gear 结合都市风格与现代设计，在所有天气状况下都能发挥出色功能。
- Free：Nike Free 技术通过模拟自然动作，提高双足灵活度和平衡感，强化双足力量。
- React：Nike React 泡绵提供恰到好处的回弹性和耐穿性，塑就柔软、轻盈脚感。
- Shield：Nike Shield 采用拒水材料和 360 度反光设计，提供强劲抓地力，能有效抵御恶劣天气侵袭。
- Zoom：Nike Zoom Air 技术采用平坦、轻薄的 Air 缓震配置，能为疾速动作提供出众回弹缓震效果。
5.找到你喜欢的设计
功能并不是一切关键所在。 即使在寒冷的雨天，依然需要穿着造型出众、让人充满自信的舒适鞋款。 无论你青睐柔和色调还是明亮色彩，单色调还是彩虹色系，Nike 跑步鞋都能满足你的需求，为你提供各式各样符合你的风格的色彩。
在雨天安然无恙
了解你的路线
即使是越野跑者，也不必因为下雨而中断例行训练。 但进行调整以确保安全十分重要，尤其是调整鞋类和路线。
下雨会让地面湿滑，也会降低能见度。 岩石或者平滑的表面尤其湿滑，会增加你受伤的风险。 选择兼具抓地力和脚踝支撑的鞋款，让你在失足快要跌倒时能站稳脚步。
不要在道路封闭的情况下跑步。 为了保护你的安全和避免环境受到破坏，会在专家论证后实施道路封闭。 会有可能发生淹水或安全隐患，且情况一开始可能不明。如果你平常的越野路线已关闭，请试试你开车经过的熟悉公路路线。
雨中能见度很差，所以坚持你以前跑过的路线，以免迷路。雷雨天气不是尝试新道路的理想时机。 为了让其他跑者和汽车能看见你，请穿着具有反光设计元素的服装和跑步鞋。
跑步鞋不是唯一需要考虑的事情。 选择专为潮湿天气设计的衣服，保护自己免受恶劣天气侵袭。
雨中跑步穿太多的情况很常见。 但多层穿搭不会让你更干爽。 你需要具备抗雨水技术的服装。 另外，下雨时天气并不见得会寒冷。 因此，轻便、防水叠搭能大幅降低过热风险。
Nike 雨天跑步装备以透气面料制成，可让空气流通，并搭配防水防风科技，让你保持干爽。
穿一双能让双脚保持干爽的袜子，再穿上鞋子。 Nike 袜子采用 Dri-FIT 技术，结合匠心排布的网眼设计，能导湿速干，同时增加透气性。 这些袜子具有足弓支撑拼接，并对后跟和脚趾部位进行了加固，在潮湿天气中可提升支撑效果和耐穿性。
常见问题
雨天跑步安全吗？
在潮湿天气中跑步后，该如何清洗鞋款？
1. 用软布及温和的清洁液去除污垢。 最好的方法是将温水与少量温和的洗衣液混合。
2. 拆掉鞋带，用同样的清洁液单独清洗。
3. 用干燥的细纤维毛巾或软布把清洁液和污垢尽量都吸干除净。
4. 在室温下自然晾干。