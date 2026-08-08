五位合作者鼎力协作，力求再现纯白配色的 AF-1。得益于此，AF-100 系列融汇了五种令人梦寐以求的 AF-100 设计风格。Virgil Abloh 的独特创意也在其中，在他的推动下，其 AF-1 迭代版首次以“The Ten”系列的身份亮相。