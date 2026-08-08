AIR FORCE 1特辑
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始于 1982 年的经典
Air Force 1 由 Bruce Kilgore 设计并于 1982 年推出，是首款采用 Nike Air 技术的篮球鞋，并且从此革新了篮球比赛及运动鞋文化。问世 30 年以来，Air Force 1 仍然坚守本色，是经典百搭的首选鞋款。
1982 年：传奇鞋款诞生
Nike Air Force 1 是首款将柔软且弹力十足的 Nike Air 缓震配置带到球赛中的篮球鞋。
1983 年：“最初六人”
高帮 AF-1 曾伴随那个时代的 Nike 精英 NBA 球员征战赛场，他们包括：迈克尔·库珀、鲍比·琼斯、摩西·马龙、卡文·奈特、迈克尔·汤普森和贾马尔·威尔克斯。
1985 年：重新发布
三家位于巴尔的摩的经销商重新推出了宝蓝和巧克力棕配色的 AF-1，结果这 3,000 双鞋几乎一上架就销售一空。这款运动鞋不再是球场专属，它开始席卷街头。[照片中为 2015 年再次推出的鞋款]
1986 至 1991 年：“本月精选推荐鞋款”俱乐部
优质经销商开始探索推出特别版 Air Force 1 设计的做法。结果美款鞋一经发布便备受热捧，即刻售罄。随着球鞋迷四处寻找新品鞋款，运动鞋文化从巴尔的摩开始蔓延至整个东海岸。
2012 年：Lunar 降临
元年款上市30 年后，Lunar Force 1 诞生了。它搭载经典 Air Force 1 设计，融入了轻盈 Lunarlon 缓震配置。
2017 年：35 周年
五位合作者鼎力协作，力求再现纯白配色的 AF-1。得益于此，AF-100 系列融汇了五种令人梦寐以求的 AF-100 设计风格。Virgil Abloh 的独特创意也在其中，在他的推动下，其 AF-1 迭代版首次以“The Ten”系列的身份亮相。