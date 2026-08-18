  1. 服装
    2. /
  2. 夹克和马甲

夹克和马甲(172)

防水夹克
性别 
(0)
男子
女子
儿童 
(0)
男孩
女孩
颜色 
(0)
红色
蓝色
白色
黄色
粉色
品牌 
(0)
Nike Sportswear
Jordan
ACG
运动 
(0)
休闲款
跑步
训练/健身
篮球
足球
高尔夫
网球
户外
运动员 
(0)
适用场景 
(0)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Helios 男子外套
Nike Club Rules
Helios 男子外套
¥1,699
Nike Energy
Nike Energy 女子教练夹克
Nike Energy
女子教练夹克
¥2,099
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子 Oversize 风机能风夹克
Nike Sportswear
女子 Oversize 风机能风夹克
¥599
ACG Five Towers
ACG Five Towers 女子速干夹克防晒衣
ACG Five Towers
女子速干夹克防晒衣
¥999
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣
Nike Sportswear
女子 Oversize 风府绸半长拉链开襟上衣
¥569
Nike
Nike Multisport 幼童针织夹克
Nike
Multisport 幼童针织夹克
¥429
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣
¥1,299
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣
¥1,299
Nike Club Rules
Nike Club Rules 男子全长拉链开襟夹克
Nike Club Rules
男子全长拉链开襟夹克
¥899
Nike Sportswear
Nike Sportswear Moto 女子夹克
Nike Sportswear
Moto 女子夹克
¥899
ACG Morpho
ACG Morpho Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣
ACG Morpho
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣
¥1,899
ACG Morpho
ACG Morpho Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣
ACG Morpho
Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣
¥1,899
ACG
ACG Phantazama 大童防风拒水夹克
ACG
Phantazama 大童防风拒水夹克
¥899
Nike Tempo
Nike Tempo Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克
Nike Tempo
Repel 大童（女孩）拒水跑步夹克
¥429
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克
人气热销
Nike Swift
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟跑步夹克
¥649
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣
人气热销
Nike Sportswear
女子宽松连帽夹克防晒衣皮肤衣
¥449
Nike Tech
Nike Tech Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克
Nike Tech
Shori Windrunner 男子速干全长拉链开襟夹克
¥849
Nike Miler
Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
Nike Miler
Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥699
Nike Swift
Nike Swift Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣
Nike Swift
Repel 女子拒水跑步夹克防晒衣
¥799
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克
售罄
Nike ACG "Smith Summit"
女子防晒拒水夹克
¥1,599
Nike Windrunner
Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克
Nike Windrunner
Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克
¥1,199
Nike Swift
Nike Swift 耐克女子夜跑系列女子可收纳跑步夹克
Nike Swift
耐克女子夜跑系列女子可收纳跑步夹克
Nike Series
Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣
Nike Series
Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣
¥949
Nike Windrunner
Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克
Nike Windrunner
女子 Oversize 风牛仔夹克
¥799

选购 Nike 男子跑步夹克和马甲系列，从容应对天气挑战。这些夹克和马甲匠心融入反光元素，为你打造醒目外观，是清晨或夜间跑步的理想选择。 挑选男子跑步长裤和跑步鞋，备齐整套跑步装备，让你不必考虑时间地点，随心畅快开跑。选购女款儿童款跑步夹克和马甲，查看所有男子跑步产品，浏览丰富装备选项。