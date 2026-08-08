Nike Air Max，Air Max Day

最新 Air Max
Air 设计，焕新改良
动画版 Air Max 文化历史
设计这些 Air Max 经典鞋款时，运用了哪些“天马行空”的创意？快睁大眼睛找找看。
1987 年：Air Max 1
Nike 设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎的开放式建筑中汲取设计灵感，在 Air Max 1 的中底处设计了一个小窗口，使 Nike Air 首次变得可视。
1990 年：Air Max 90
AM90 以醒目的侧拼接设计进行自我革新。随着每一次复刻版的推出，其元年款“Infrared”配色都会掀起一波风潮。
1991 年：Air Max 180
该鞋款的 Max Air 缓震配置不只是变得更大，而是直接全面包覆鞋底。简约利落的设计风格，让人一眼就能注意到鞋底的 180° Air 缓震系统。
1995 年：Air Max 95
我们的设计师从地球的不同地层中汲取设计灵感，造就出 95 款式的雕刻造型。这款 Air Max 运动鞋也是首款在前足添加第二个可视 Nike Air 缓震配置的鞋款。
1997 年：Air Max 97
Air Max 97 鞋款首度搭载全掌型 Nike Air 缓震系统，外观极具未来感，而设计灵感其实源自于水中涟漪的自然美。
1995 年：Air Max 95
我们的设计师从地球的不同地层中汲取设计灵感，造就出 95 款式的雕刻造型。这款 Air Max 运动鞋也是首款在前足添加第二个可视 Nike Air 缓震配置的鞋款。
1997 年：Air Max 97
Air Max 97 鞋款首度搭载全掌型 Nike Air 缓震系统，外观极具未来感，而设计灵感其实源自于水中涟漪的自然美。
1998 年：Air Max Plus
我们将 Nike Air 缓震配置拆分为不同的部分，以便对每个部分进行微调，这便是我们所说的 Tuned Air 技术。首次推出的配色灵感来源于热带的天空和摇摆的棕榈树。
2006 年：Air Max 360
Air Max 360 鞋款首度实现无泡棉设计，仅采用了 Max Air 缓震系统。这一突破将开启 Air Max 技术的新时代。
2015 年：Nike Air VaporMax
Nike Air VaporMax 在双足与缓震配置之间只隔了一层薄膜，赋予你如漫步云端的穿着体验。该鞋款可实现迅疾表现且兼具柔韧灵活性，不容错失。
2015 年：Nike Air VaporMax
Nike Air VaporMax 在双足与缓震配置之间只隔了一层薄膜，赋予你如漫步云端的穿着体验。该鞋款可实现迅疾表现且兼具柔韧灵活性，不容错失。
2018 年：Air Max 270
Air Max 270 后跟搭载强大的全方位 270° 可视缓震配置，可谓 Air Max 历史上最大胆的个性鞋款之一。轻盈贴合鞋面带来非凡舒适的穿着体验。
2018 年：Air Max 270
Air Max 270 后跟搭载强大的全方位 270° 可视缓震配置，可谓 Air Max 历史上最大胆的个性鞋款之一。轻盈贴合鞋面带来非凡舒适的穿着体验。
2019 年：Air Max 720
作为 Air Max 家族的新成员，该鞋款外观广受欢迎且回弹效果出众，能够提供纯粹的能量，还采用了迄今为止最高的 Nike Air 缓震配置。
2019 年：Air Max 720
作为 Air Max 家族的新成员，该鞋款外观广受欢迎且回弹效果出众，能够提供纯粹的能量，还采用了迄今为止最高的 Nike Air 缓震配置。