Nike Air Max，Air Max Day

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最新 Air Max

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耐克(Nike)Air Max -运动鞋-休闲鞋-篮球鞋, Air Max By You 专属定制

Air Max By You 专属定制

想象一下你理想中的 Air Max。现在，我们来将它变为现实吧。

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Air 设计，焕新改良

动画版 Air Max 文化历史

设计这些 Air Max 经典鞋款时，运用了哪些“天马行空”的创意？快睁大眼睛找找看。

耐克(Nike)Air Max -运动鞋-休闲鞋-篮球鞋

1987 年：Air Max 1

Nike 设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎的开放式建筑中汲取设计灵感，在 Air Max 1 的中底处设计了一个小窗口，使 Nike Air 首次变得可视。

耐克(Nike)Air Max -运动鞋-休闲鞋-篮球鞋

1990 年：Air Max 90

AM90 以醒目的侧拼接设计进行自我革新。随着每一次复刻版的推出，其元年款“Infrared”配色都会掀起一波风潮。

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1991 年：Air Max 180

该鞋款的 Max Air 缓震配置不只是变得更大，而是直接全面包覆鞋底。简约利落的设计风格，让人一眼就能注意到鞋底的 180° Air 缓震系统。

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1995 年：Air Max 95

我们的设计师从地球的不同地层中汲取设计灵感，造就出 95 款式的雕刻造型。这款 Air Max 运动鞋也是首款在前足添加第二个可视 Nike Air 缓震配置的鞋款。

耐克(Nike)Air Max -运动鞋-休闲鞋-篮球鞋

1997 年：Air Max 97

Air Max 97 鞋款首度搭载全掌型 Nike Air 缓震系统，外观极具未来感，而设计灵感其实源自于水中涟漪的自然美。

耐克(Nike)Air Max -运动鞋-休闲鞋-篮球鞋
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1995 年：Air Max 95

我们的设计师从地球的不同地层中汲取设计灵感，造就出 95 款式的雕刻造型。这款 Air Max 运动鞋也是首款在前足添加第二个可视 Nike Air 缓震配置的鞋款。

1997 年：Air Max 97

Air Max 97 鞋款首度搭载全掌型 Nike Air 缓震系统，外观极具未来感，而设计灵感其实源自于水中涟漪的自然美。

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1998 年：Air Max Plus

我们将 Nike Air 缓震配置拆分为不同的部分，以便对每个部分进行微调，这便是我们所说的 Tuned Air 技术。首次推出的配色灵感来源于热带的天空和摇摆的棕榈树。

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2006 年：Air Max 360

Air Max 360 鞋款首度实现无泡棉设计，仅采用了 Max Air 缓震系统。这一突破将开启 Air Max 技术的新时代。

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2015 年：Nike Air VaporMax

Nike Air VaporMax 在双足与缓震配置之间只隔了一层薄膜，赋予你如漫步云端的穿着体验。该鞋款可实现迅疾表现且兼具柔韧灵活性，不容错失。

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2018 年：Air Max 270

Air Max 270 后跟搭载强大的全方位 270° 可视缓震配置，可谓 Air Max 历史上最大胆的个性鞋款之一。轻盈贴合鞋面带来非凡舒适的穿着体验。

2018 年：Air Max 270

Air Max 270 后跟搭载强大的全方位 270° 可视缓震配置，可谓 Air Max 历史上最大胆的个性鞋款之一。轻盈贴合鞋面带来非凡舒适的穿着体验。

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2019 年：Air Max 720

作为 Air Max 家族的新成员，该鞋款外观广受欢迎且回弹效果出众，能够提供纯粹的能量，还采用了迄今为止最高的 Nike Air 缓震配置。

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2019 年：Air Max 720

作为 Air Max 家族的新成员，该鞋款外观广受欢迎且回弹效果出众，能够提供纯粹的能量，还采用了迄今为止最高的 Nike Air 缓震配置。

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