Nike Flyleather
什么是 Nike Flyleather？
这是我们精心制造的皮革材料，无论外观、质感还是气味，都与天然皮革相差无几。Nike Flyleather 使用至少 50% 的再生皮革纤维和合成材料，在制造过程中采用创新性的水力粘合工艺，与传统皮革相比，有效降低了对气候变化的影响。
高性能 Flyleather，让传统皮革再焕新生
我们不浪费每一件废料，并赋予它们重生的意义。Nike Flyleather 由皮革制造过程中产生的皮革废料转生而成，不仅在耐固度上优于全粒面皮革，而且重量上也比全粒面皮革轻了 40%。
变废为宝
在传统的皮革鞋类制造过程中，往往会有一些皮革废料弃置于制革厂的地面上，最终归于垃圾填埋场。我们对这些皮革纤维进行回收再利用，并把它们与合成材料结合在一起，最终将收集自垃圾填埋场的废料转生成 Flyleather。
优点一览
设计揭秘
以工程网眼布和 Flyknit 为代表的现代高性能材料让皮革行业面临严峻挑战，Nike Flyleather 的问世也要归因于此。研发的关键是在追求高性能的同时，保留全粒面皮革的外观、质感和气味。
传统皮革在制造过程中会对气候变化产生影响，因此研发的另一个关键点在于减少皮革制造对环境所产生的影响。我们的使命是，在发明一种高性能现代材料的同时，重新改造材料生产过程，以此减少废料并降低对气候变化的影响。