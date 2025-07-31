儿童跑鞋选购指南

耐克儿童跑鞋系列

为孩子选对跑步鞋，让他们尽情撒欢。多款式鞋款可依照性能任选，更有畅销榜单推荐可参考。

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按活动场景选购

  • 儿童跑鞋选购指南

    校园日常跑

    儿童专属跑步鞋，助孩子撒开脚丫跑出活力，轻松拿捏趣味活动与竞技训练，在体育课上秀出高光。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    竞赛专业跑

    高性能鞋款助力能量拉满，让孩子无惧长距离拉练，稳赢各种竞技场。

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  • 儿童跑鞋选购指南

按跑步需求选购

  • 儿童跑鞋选购指南

    承托双足的强劲支撑力，让每次迈步都更加稳固。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    急速响应的回弹系统，带来十足推进感，让迈步更省力。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    出色缓震配置缔造柔软脚感，跑得再久再远都舒服。

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按热卖单品选购

  • 儿童跑鞋选购指南

    幼童一脚蹬运动鞋
    Flex Runner 4

    灵活缓震配置结合易穿脱版型，助力全天畅玩。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    摘星号幼童跑步鞋
    Star Runner 5

    弹性缓震配置结合动态贴合系统，助力随时上场。全力奔逐。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    超音速号幼童跑步鞋
    Sonic Fly

    采用轻薄网眼鞋面搭配出色回弹泡绵，为速度之星打造，让步伐活力满格。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    宇宙一号大童公路跑步鞋
    Cosmic Runner

    稳定缓震泡绵，搭配鞋身支撑包裹系统，稳稳守护孩子每一步，无畏开跑。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    小飞马大童体考公路跑步鞋
    Pegasus 41

    出众回弹泡绵，搭配Air Zoom气垫科技加持，每一步都能量满格更来劲。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    小飞马大童户外越野跑步鞋
    Pegasus Trail 5

    出众回弹搭配强劲抓地力，探险好搭档，各种野外路况轻松驾驭。

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  • 儿童跑鞋选购指南

    小迈柔大童公路跑步鞋
    Vomero 18

    高配缓震性能，跑感大进阶，跑得再远再久都舒服。

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