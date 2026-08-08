Nike Run Club应用程序

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一起开跑吧
Nike Run Club App 各类资源一应俱全，满足你的跑步需求，助你顺利开启跑步征程、持之以恒并乐在其中。是跑步新手？别担心，我们为你提供周全建议。需要教练指导或朋友陪伴？我们就在这里。希望我们帮助记录数据，让你全心畅享跑途美景？没问题。哪怕你今天不想跑步，也可以看看 NRC 放送的健康建议，有助为明天畅跑做好准备。你可以随时随地随心开跑，我们会一直为你提供支持。
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追踪详情
NRC 为你追踪跑步详情：配速、位置、距离、高度、心率、公里分段记录，令你全心畅享跑途美景。
挑战自我，竞逐比拼
与一群伙伴共跑会更有力量。设定一项目标，比如：“周二之前我们都要跑完五公里！”并与朋友、家人、同学和同事分享。参加社区挑战，为更高远的目标而奔跑，也可以向新的月度里程目标发起冲击。
挑战自我，竞逐比拼
与一群伙伴共跑会更有力量。设定一项目标，比如：“周二之前我们都要跑完五公里！”并与朋友、家人、同学和同事分享。参加社区挑战，为更高远的目标而奔跑，也可以向新的月度里程目标发起冲击。
欢迎开启跑步征程
每位跑者都有自己的初衷，有的是为了备战竞赛，有的只是想出门随便跑跑。我们提供丰富的教练精选语音指导和训练建议，助你实现目标并享受跑步旅程。
庆祝成就
当你打破个人记录、超越上次里程，或连续跑步天数再创新高时，在全球跑步俱乐部来个线上击掌庆祝。这不只关乎数字的变化，谁不喜欢时不时收获奖励呢？