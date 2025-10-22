上海海港主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子足球球衣
¥429
售罄：
此配色当前无货
上海海港主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干面料巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
- 显示颜色： 速度红
- 款式： FV3511-624
上海海港主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干面料巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，为你带来职业球员在球场上的同款造型
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
