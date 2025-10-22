Nike 中国队（主场）
男子篮球球衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 中国队（主场）篮球球衣的设计灵感直接源自球员征战国际赛场时所穿的球衣，采用柔软的导湿速干面料。结合官方球队配色和镶边设计，为球迷打造。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CD9485-102
Nike 中国队（主场）
30% 折让
球迷风范，国家队风采
其他细节
- 双面针织面料，柔软耐穿，打造出众的灵活性
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 经典设计搭配垂直下摆，适于多种身形
产品细节
- 标准版型
- 运用热加工工艺制作的图案
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
