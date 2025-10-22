Nike 中国队（主场）篮球球衣的设计灵感直接源自球员征战国际赛场时所穿的球衣，采用柔软的导湿速干面料。结合官方球队配色和镶边设计，为球迷打造。

Nike 中国队（主场）篮球球衣的设计灵感直接源自球员征战国际赛场时所穿的球衣，采用柔软的导湿速干面料。结合官方球队配色和镶边设计，为球迷打造。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。