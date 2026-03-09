中国队
Nike 男子足球套头连帽衫
12% 折让
中国队 Nike 男子足球套头连帽衫柔软舒适，散发经典风范，塑就中国队球迷的理想佳选。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 深队红/夜褐红/黑
- 款式： FJ7334-613
产品细节
- 抽绳风帽设计
- 罗纹袖口和下摆
- 正面口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
