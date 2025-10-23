中国队
Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
中国队 Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球上衣采用匠心设计，尽显挚爱球队荣耀，助力备战下一场比赛。导湿速干面料结合休闲版型，助你在热身时畅享干爽，打造心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 湛黄/黑/白色
- 款式： DH6519-713
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 经典细节，彰显球队荣耀
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
