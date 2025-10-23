 
中国队 Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球上衣 - 湛黄/黑/白色

Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球上衣

中国队 Nike Dri-FIT 男子速干赛前足球上衣采用匠心设计，尽显挚爱球队荣耀，助力备战下一场比赛。导湿速干面料结合休闲版型，助你在热身时畅享干爽，打造心无旁骛的比赛体验。


  • 显示颜色： 湛黄/黑/白色
  • 款式： DH6519-713

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 经典细节，彰显球队荣耀

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
