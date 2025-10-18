俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition

俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander ) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣延续了由前辈们构建的社区与激情故事。 胸前的城市名称以几何图形相连，形成“OKC”字样，展现出社区凝聚力、力量感与归属感的大胆融合。灵感源自贯穿城市南北两侧的俄克拉荷马河，波纹状“齿形”设计将双色巧妙衔接，使球衣和谐地融为一体。背面左肩以落日为灵感的镶边，象征球队的身份，同时向俄克拉荷马各部落及全州人民的坚韧精神致敬，他们不断携手共建家园。10 颗几何星形图案，象征着世代相传的故事。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。