俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) Icon Edition
Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣
¥1,299
该 Icon Edition 系列球衣采用球队主要配色，醒目惹眼，再现球队的丰富历史传统和经典形象。俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈干爽。版型经过微调，让球员在篮球场上畅动无拘。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 信号蓝/橙色/白色
- 款式： CW3455-406
展现本色
该 Icon Edition 系列球衣采用球队主要配色，醒目惹眼，再现球队的丰富历史传统和经典形象。俄克拉荷马城雷霆队谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 (Shai Gilgeous-Alexander) Icon Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子速干球衣采用匠心设计，轻盈干爽。版型经过微调，让球员在篮球场上畅动无拘。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
透气舒适，导湿速干
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。背面开孔网眼布拼接透气性出众，帮助保持清爽。
为运动而生
开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。
其他细节
镶边领口和前身袖窿，打造利落风格和耐穿表现
产品细节
- 官方斜纹球队和球员细节，融入锯齿形缝线
- 缝制 Nike NBA 运动员标签
- 热加工工艺 NBA 标志
- 缝制耐克勾设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
