 
俄克拉荷马城雷霆队 Nike Dri-FIT NBA 男子T恤 - 大学深蓝

Nike Dri-FIT NBA 男子T恤

¥259

售罄：

此配色当前无货

穿上俄克拉荷马城雷霆队 Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，为挚爱球队摇旗呐喊。采用柔软轻盈的面料结合导湿速干技术，制胜口号和球队标志匠心设计


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： BV8589-419

彰显球队风采

穿上俄克拉荷马城雷霆队 Nike Dri-FIT NBA 男子T恤，为挚爱球队摇旗呐喊。采用柔软轻盈的面料结合导湿速干技术，制胜口号和球队标志匠心设计

其他细节

  • 轻盈针织面料，轻薄柔软
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 印花图案
  • 可机洗
  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。