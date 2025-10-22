俄克拉荷马城雷霆队 (Paul George) Nike Dri-FIT
男子 NBA T恤
50% 折让
售罄：
此配色当前无货
俄克拉荷马城雷霆队 (Paul George) Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤采用 Dri-FIT 速干技术，令球场上奔跑的你畅享干爽舒适体验，同时彰显你对挚爱球队的拥趸之心。
- 显示颜色： 白色
- 款式： 870797-108
球队荣耀
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 罗纹领口，提升耐穿性
产品细节
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
