Nike
儿童双肩包
¥349
Nike 儿童双肩包，助你开启日常探险之旅。 主袋可供存放不同物品，正面 Boxy 口袋则可收纳其他小物件。 侧边水壶网袋，方便存取饮品；可调节肩带设计，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 粉紫/大学红/白色
- 款式： HM9973-537
其他细节
- 双向拉链主袋设计，便于轻松存取物品
- 正面拉链口袋设计，为小物件提供安全存储空间
- 弹性网眼布侧袋，方便随身携带补水用具和小物件
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：32 x 24 x 11 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
