 
Nike 儿童双肩包 - 粉紫/大学红/白色

Nike

儿童双肩包

31% 折让

Nike 儿童双肩包，助你开启日常探险之旅。 主袋可供存放不同物品，正面 Boxy 口袋则可收纳其他小物件。 侧边水壶网袋，方便存取饮品；可调节肩带设计，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 粉紫/大学红/白色
  • 款式： HM9973-537

其他细节

  • 双向拉链主袋设计，便于轻松存取物品
  • 正面拉链口袋设计，为小物件提供安全存储空间
  • 弹性网眼布侧袋，方便随身携带补水用具和小物件
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：32 x 24 x 11 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。