 
Nike 儿童双面佩戴渔夫帽 - 浅烟灰/黑/黑

Nike

儿童双面佩戴渔夫帽

¥169
浅烟灰/黑/黑
黑/白色/亮深红

售罄：

此配色当前无货

两顶帽子总要好过一顶！Nike 儿童双面佩戴渔夫帽专为儿童打造，采用双面设计，可供随心穿搭。此外，不论是正面还是反面，皆可为你提供出众遮阳效果。


  • 显示颜色： 浅烟灰/黑/黑
  • 款式： CW5898-077

邂逅暖阳，妙趣横生

两顶帽子总要好过一顶！Nike 儿童双面佩戴渔夫帽专为儿童打造，采用双面设计，可供随心穿搭。此外，不论是正面还是反面，皆可为你提供出众遮阳效果。

其他细节

  • 挺括斜纹面料，令该款渔夫帽不易变形
  • 帽檐提供出色包覆

产品细节

  • 双面设计
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
