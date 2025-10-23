Nike
儿童双面佩戴渔夫帽
¥169
售罄：
此配色当前无货
两顶帽子总要好过一顶！Nike 儿童双面佩戴渔夫帽专为儿童打造，采用双面设计，可供随心穿搭。此外，不论是正面还是反面，皆可为你提供出众遮阳效果。
- 显示颜色： 浅烟灰/黑/黑
- 款式： CW5898-077
邂逅暖阳，妙趣横生
其他细节
- 挺括斜纹面料，令该款渔夫帽不易变形
- 帽檐提供出色包覆
产品细节
- 双面设计
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 手洗
