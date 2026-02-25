 
克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 雾橙

克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

克利夫兰骑士队很荣幸能通过独特的合作，为克利夫兰大都会公园打气助威。该公园是该地区令人惊叹的自然资源的伟大守护者，也是俄亥俄州东北部珍贵自然资源的瑰宝。这款特别的克利夫兰骑士队多诺万·米切尔 (Donovan Mitchell) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，在 2022 年款的基础上重新演绎，融入橙色元素，象征克利夫兰大都会公园中绚丽的日出、日落以及迷人的秋季景致。球衣在胸前“THE LAND”字样和球员号码上采用了装饰艺术风格设计。 左下摆饰有“FOR THE LOVE. FOR THE LAND.” 字样，这个呼吁激励大家团结一致，以对城市和市民的热爱凝聚共同的情感纽带。


City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 雾橙
  • 款式： HM5977-836

