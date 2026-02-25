切尔西足球俱乐部守门员
Nike 男子长袖足球T恤
¥599
想为你的切尔西系列注入一抹 90 年代风格吗？切尔西足球俱乐部守门员 Nike 男子长袖足球T恤版型宽松，饰有俱乐部经典标志和深受喜爱的橙色元素，是球迷的佳选单品。
- 显示颜色： 狼灰/草皮橙/沥青蓝/白色
- 款式： IB3830-012
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
