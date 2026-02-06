想为你的切尔西系列注入一抹 90 年代风格吗？切尔西足球俱乐部 Academy Pro SE Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣采用修身版型，并饰有经典俱乐部标志和深受喜爱的橙色装饰，采用导湿速干技术，助你在比赛日保持干爽。

想为你的切尔西系列注入一抹 90 年代风格吗？切尔西足球俱乐部 Academy Pro SE Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣采用修身版型，并饰有经典俱乐部标志和深受喜爱的橙色装饰，采用导湿速干技术，助你在比赛日保持干爽。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。