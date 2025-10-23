利物浦 N98
男子针织夹克
¥569
售罄：
此配色当前无货
利物浦 N98 男子针织夹克旨在向 60 年代和 70 年代的经典足球热身夹克致敬，采用拉链设计，营造非凡舒适感受。肩部到袖口融入撞色条纹镶边，塑就传统外观；整版鸢尾花图案，彰显你对红色军团的热爱。
- 显示颜色： 黑/亮深红
- 款式： DB2944-010
足球灵感，非凡舒适
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 设计灵感源自传统足球热身夹克
- 肩部到袖口饰有条纹镶边
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹袖口和下摆
- 拉链口袋
- 全长拉链开襟设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
