 
利物浦 N98 男子针织夹克 - 黑/亮深红

利物浦 N98

男子针织夹克

¥569

售罄：

此配色当前无货

利物浦 N98 男子针织夹克旨在向 60 年代和 70 年代的经典足球热身夹克致敬，采用拉链设计，营造非凡舒适感受。肩部到袖口融入撞色条纹镶边，塑就传统外观；整版鸢尾花图案，彰显你对红色军团的热爱。


  • 显示颜色： 黑/亮深红
  • 款式： DB2944-010

足球灵感，非凡舒适

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 设计灵感源自传统足球热身夹克
  • 肩部到袖口饰有条纹镶边

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹袖口和下摆
  • 拉链口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
