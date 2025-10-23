 
北京中赫国安主场 Nike Breathe 男子短袖足球球迷服 - 松绿/松绿/闪亮绿/金箭黄

北京中赫国安主场 Nike Breathe

男子短袖足球球迷服

51% 折让

售罄：

此配色当前无货

北京中赫国安主场 Nike Breathe 男子短袖足球球迷服结合彰显球队荣耀和出众性能的匠心设计，助你在主场比赛场地上奋力拼搏。


  • 显示颜色： 松绿/松绿/闪亮绿/金箭黄
  • 款式： AR4690-302

北京中赫国安主场 Nike Breathe

51% 折让

非凡舒适，彰显球队风采

北京中赫国安主场 Nike Breathe 男子短袖足球球迷服结合彰显球队荣耀和出众性能的匠心设计，助你在主场比赛场地上奋力拼搏。

其他细节

  • Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
  • 徽章和标志色，彰显球队荣耀

产品细节

  • 连肩衣袖设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 松绿/松绿/闪亮绿/金箭黄
  • 款式： AR4690-302

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。