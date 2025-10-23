北京中赫国安主场 Nike Breathe
男子短袖足球球迷服
51% 折让
售罄：
此配色当前无货
北京中赫国安主场 Nike Breathe 男子短袖足球球迷服结合彰显球队荣耀和出众性能的匠心设计，助你在主场比赛场地上奋力拼搏。
- 显示颜色： 松绿/松绿/闪亮绿/金箭黄
- 款式： AR4690-302
非凡舒适，彰显球队风采
其他细节
- Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
- 徽章和标志色，彰显球队荣耀
产品细节
- 连肩衣袖设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
