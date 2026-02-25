印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition

印第安纳步行者队泰里斯·哈里伯顿 (Tyrese Haliburton) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣是在粉丝喜爱的经典款基础上重新演绎，以白色和宝蓝色为主色调，呈现步行者篮球的新篇章。今年的设计灵感源自 70、80 和 90 年代的经典风格，跨越世代，将奠定基础的传奇球星与塑造未来的新星紧密相连。这不仅是一件球衣，更是对塑造球队历史与球迷记忆的致敬，每个细节都饱含自豪与热情。因为印第安纳州一直以来都不仅仅是篮球。它关乎那些穿越时光、久久回响的瞬间。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。