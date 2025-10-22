印第安纳步行者队 (Victor Oladipo) Classic Edition Swingman Jersey
Nike NBA Jersey 男子球衣
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
印第安纳步行者队 (Victor Oladipo) Classic Edition Swingman Jersey Nike NBA Jersey 男子球衣以 NBA 官方球衣为蓝本，在运动当中为你缔造酷爽舒适的穿着体验，助你为你的球队拼出精彩。
- 显示颜色： 白色
- 款式： 904153-103
改写比赛
轻盈舒适
双面针织网眼布轻盈耐穿，帮助身体保持凉爽。
干爽体验
Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 运用热加工工艺制作的斜纹名字和球衣号
- 匠心排布的肩部接缝设计，实现出色运动自由度
- 官方标志和球队配色
