 
Nike 印花头带（6 条） - 多色/浅蓟紫/白色/淡粉紫

Nike

印花头带（6 条）

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike 印花头带（6 条）采用硅胶抓附设计，帮助稳固头发，赋予你心无旁骛的运动体验和出众表现。


  • 显示颜色： 多色/浅蓟紫/白色/淡粉紫
  • 款式： AC4455-957

Nike

¥199

减少束缚，保持专注

Nike 印花头带（6 条）采用硅胶抓附设计，帮助稳固头发，赋予你心无旁骛的运动体验和出众表现。

其他细节

  • 弹性松紧带，营造舒适贴合感受
  • 硅胶抓附设计，有助稳固头带

产品细节

  • 周长：约 44 厘米
  • 宽度：约 1.15 厘米
  • 材质：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/硅胶
  • 显示颜色： 多色/浅蓟紫/白色/淡粉紫
  • 款式： AC4455-957

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。