Nike
印花头带（6 条）
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike 印花头带（6 条）采用硅胶抓附设计，帮助稳固头发，赋予你心无旁骛的运动体验和出众表现。
- 显示颜色： 多色/浅蓟紫/白色/淡粉紫
- 款式： AC4455-957
减少束缚，保持专注
Nike 印花头带（6 条）采用硅胶抓附设计，帮助稳固头发，赋予你心无旁骛的运动体验和出众表现。
其他细节
- 弹性松紧带，营造舒适贴合感受
- 硅胶抓附设计，有助稳固头带
产品细节
- 周长：约 44 厘米
- 宽度：约 1.15 厘米
- 材质：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/硅胶
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
