ACG 将国际米兰的传奇风格，从绿茵场带入阿尔卑斯山野。设计根植于米兰人与大自然的联结，助你在不同海拔高度，都可以代表俱乐部迎接挑战。国际米兰足球俱乐部 x ACG Nike 男子速干足球T恤采用针织面料，打造干爽舒适的穿着感受，可轻松叠搭其他单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。