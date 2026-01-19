国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE

¥1,499

ACG 将国际米兰的传奇风格，从绿茵场带入阿尔卑斯山野。设计根植于米兰人与大自然的联结，助你在不同海拔高度，都可以代表俱乐部迎接挑战。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球夹克采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。

征服严寒

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。立领和抽绳下摆设计，帮助锁住热量。

源于户外

Canwell Glacier 夹克起初在阿拉斯加坎威尔冰川进行测试，该版本具有相同保暖技术，并且增加了国际米兰的细节。