国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE

¥1,299

耐克 ACG 携手国际米兰首次迈出球场，挺进阿尔卑斯山脉。该系列诠释了米兰人和户外运动的深厚渊源，并让国米球迷能在任何海拔都拥护自己的信仰。若欲攀登极高之境，还请谨记：分层叠穿方为御寒之道。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Canwell Glacier" SE Nike Therma-FIT ADV 男子仿羊羔绒足球长裤采用宽松版型，结合保暖技术，打造温暖包覆体验。

征服严寒 Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。 源于户外 Canwell Glacier 长裤起初在阿拉斯加坎威尔冰川进行测试，该版本具有相同保暖技术，并且增加了国际米兰的细节。

其他细节 平式锁缝缝线设计，让接缝处平整而不臃肿

拉链插手口袋，可供安全存放基本物品