国际米兰足球俱乐部 x ACG "Wolf Tree" Plus SE

¥999

ACG 将国际米兰的传奇风格，从绿茵场带入阿尔卑斯山野。设计根植于扎根米兰人与大自然的联结，助你在不同海拔高度，都可以代表俱乐部迎接挑战。国际米兰足球俱乐部 x ACG "Wolf Tree" Plus SE Nike 男子足球摇粒绒长裤采用 Polartec® 摇粒绒面料和梭织覆面设计，助你保持舒适。

整装待发，开启探险 臀部、小腿正面和口袋融入锦纶覆面设计，提升高磨损区域的耐用性。拉链插手口袋和后身拉链口袋，便于安全存放和随手拿取随身物品。 源于户外 该版本在美国俄勒冈州的史密斯岩进行测试，并且增加了国际米兰的细节。