圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition

¥699

从圆顶体育馆时代到东区主场，历史在此呼吸，未来于此闪耀，日出日落，光辉永驻。圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣胸前采用三种鲜明大胆的色彩，生动描绘了马刺队的文化，同时讲述这座城市的故事。从热身到上场，一次永远不够。果敢、纯粹、独特。黑色经典，强势回归。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。